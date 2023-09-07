«طيران الإمارات» تسيّر رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.

وأفادت الشركة في بيان بأن الرحلة الجديدة ستسهم بتلبية الطلب المتنامي وتوفر للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات والاتصال على هذا الخط الحيوي.

ومع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، ستشغل «طيران الإمارات» رحلتين مباشرتين من دون توقف يومياً إلى هونغ كونغ، إضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك. وستعمل الرحلة الجديدة من دون توقف بين دبي وهونغ كونغ بطائرة «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث. ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة أن تعزز خدمات «طيران الإمارات» الحالية التي تتم برحلتين يومياً بطائرات «إيرباص A380»، إحداهما «ئي كيه 380/ 381» من دون توقف، والثانية «ئي كيه 384/ 385» التي تعمل مع توقف قصير في بانكوك.