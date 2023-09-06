تنويه من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، تعليقاً على ما يرد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات احتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية. وأكدت الهيئة في منشور على منصة «إكس» بأن الهوية الرقمية آمنة تماما. وشددت الهيئة على ضرورة «توخي الحذر عند تلقي المتعاملين أي إشعارات أو طلبات للدخول، وضرورة قراءتها جيداً قبل الضغط على أي زر، وذلك تفادياً للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى حساباتكم»