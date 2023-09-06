«المالية» تطلق حملة «مستقبل المالية»

أطلقت وزارة المالية حملتها الوطنية «مستقبل المالية»، التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نخبة من المواهب الشابة ومهاراتهم التي تثري القطاع المالي.

وأشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى اعتماد الوزارة على نخبة من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم وجدارتهم في القطاع المالي الحكومي أحد أعمدة اقتصاد الدولة، وذلك من خلال قيادتهم لمشروعات كبرى، وتوليهم مهام ومسؤوليات متنوّعة تدعم منظومة العمل، وتتيح لهم مستقبلاً مهنياً زاخراً بالفرص الواعدة، وتُمكّنهم من الانخراط في عملية التنمية المستدامة. وتهدف الحملة إلى دعم المواهب الشابة في القطاع المالي، وستستمر على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة.