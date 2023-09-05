النسخة الأكبر من «أوتوميكانيكا دبي» تنطلق أكتوبر المقبل

تستعد الجهة المنظمة لمعرض «أوتوميكانيكا دبي»، المعرض التجاري الدولي لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، لاستضافة الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الممتد على مدار عقدين من الزمن، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض بدورته الـ20 مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة لاستعراض مجموعة متنوّعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وسيشغل المعرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً دولياً رسمياً، وهو ما يمثل زيادة في مساحة العرض بنسبة 63% مقارنة بدورة عام 2022.

وتمثل الاستدامة محوراً رئيساً في المعرض، الذي سيتيح الفرصة للمتخصصين في خدمات ما بعد البيع، في مجال السيارات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة دور السيارات الكهربائية في مستقبل هذا القطاع، وذلك في ظل إعلان حكومة دولة الإمارات أخيراً عن مستهدفات السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لتصل نسبة هذه المركبات إلى 50% من العدد الإجمالي للمركبات بحلول 2050.

وستتناول الفعاليات الجديدة قدرة القطاع على تقليل التأثيرات البيئية، كما ستتاح للمشاركين فرصة استكشاف الفرص الواعدة في السوق وتبادل المعرفة وعقد شراكات جديدة.

وقال مدير إدارة مجموعة معارض «أوتوميكانيكا» في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، الجهة المنظمة لمعرض «أوتوميكانيكا دبي»، محمود غازي بيليكوزن: «نجح المعرض خلال العقدين الماضيين في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 30% بين عامي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي الذي تم نشره العام الماضي».

واستقطب الدورة السابقة لمعرض «أوتوميكانيكا»، 1145 جهة عارضة واستقبلت 42 ألفاً و937 زائراً من 145 دولة، وشكل المهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة 32%، يليهم المتخصصون في تطوير الأعمال والمبيعات 30%، وموظفو المشتريات 8%.

وسيتضمن معرض «أوتوميكانيكا دبي 2023»، العديد من الفعاليات الجديدة المصممة لتمكين الحضور من تبادل المعرفة والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وسيتيح المعرض في يومه الأول فرصة للزوّار للاطلاع على أبرز التوجهات الناشئة في مجالات التنقل ذاتي القيادة والمحايد مناخياً، فيما يشهد اليوم الثاني مؤتمر تكنولوجيا زيوت التشحيم الذي يستعرض مجموعة من الموضوعات المتخصصة.