المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية تخدم 320 ألف مسكن

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميغاواط، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، فيما ستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

واستمع الطاير من مسؤولي شركة «نور للطاقة 1» إلى التقدم الحاصل في المرحلة الرابعة التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وبلغت نسبة الإنجاز الكلي للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع 100% (وتشمل البرج الشمسي 100 ميغاواط وعاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاواط، و217 ميغاواط من الألواح الشمسية)، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية 98.5% (المكونة من 200 ميغاواط من عاكسات القطع المكافئ)، في حين بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثالثة 87.1% (المكونة من 200 ميغاواط من عاكسات القطع المكافئ و33 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية).

وتستخدم المرحلة الرابعة ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة: الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميجاواط (بتقنية الملح المنصهر)، إضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.

وتم حتى الآن تشغيل 717 ميغاواط من هذه المرحلة التي تعد أكبر مشروعات تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة.