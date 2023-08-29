النساء يشكلن 40% من القوى العاملة الإماراتية في «مجموعة الإمارات»

احتفلت أمس مجموعة الإمارات بمساهمات المرأة الإماراتية في مجال الطيران والسفر، ودورها الحيوي في دعم تطلعات دولة الإمارات وطموحاتها. ونظمت المجموعة حفلاً خاصاً في مقرها الرئيس، جمع بين الفن والموسيقى وجلسة تواصل، إضافة إلى لجنة ملهمة من النساء من خلفيات ومهن متنوعة. وتواصل الموظفون وشاركوا في مناقشات مع ضيوف وزملاء آخرين من مختلف الأعمال والأدوار والخلفيات.

وتُشكل النساء نحو 40% من القوى العاملة الإماراتية في مجموعة الإمارات، ومع وجود أكثر من 180 امرأة في أدوار قيادية، ويتمتعن بسلطة اتخاذ القرار عبر سلسلة من الأعمال والوظائف. وتوفر مجموعة الإمارات، برامج الإرشاد والتدريب العملي للإماراتيات، إضافة إلى مجموعة من برامج التطوير والقيادة، بما في ذلك برنامج «رولز رويس» للقيادة، وبرنامج «جنرال إلكتريك» للطيران، وغيرهما.

كما تتاح للإماراتيات اللاتي يشغلن مناصب عليا في مجموعة الإمارات فرصة التسجيل في برنامج القيادات النسائية في «إنسياد INSEAD»، الذي يمكّنهن من بناء شبكات علاقات قوية مع القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم.

واستهِّل الاحتفال بجلسة نقاشية بمشاركة نساء ملهمات شاركن قصصهن وتحدثن عن التحديات التي واجهنها ونجاحاتهن، وهنّ: نايلة الخاجة، أول كاتبة ومخرجة ومنتجة سينمائية في الإمارات، وديانا وايلد، المؤسس المشارك لشركة Aurora50، وهند الرميثي، مدير أول التدقيق الداخلي للمجموعة ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في إينوك. كما قدمت شمسة الجسمي، أول عازفة عود إماراتية في الدولة، أداءً أمام الجمهور بأسلوبها الفريد وتفاعلت مع الموظفين خلال جلسة التواصل.

وأصبحت مجموعة الإمارات هذا الشهر شريكاً في إطلاق مبادرة «Aurora50» للشبكات النسائية «Noora»، التي تربط بين قائدات الشركات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات، لتبادل المعرفة القيّمة وتوسيع آفاقهن. كما وقعت المجموعة أخيراً على تعهد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ما يعزز التزامها بتمثيل المرأة وتزويدها بفرص متكافئة ترفع قدراتها وتفتح أمامها أبواب التقدم في حياتها العملية.

وفي سياق مسار التقدم الذي تشهده الإمارات وطموحاتها المستقبلية للقيادة عبر عدد من المعايير العالمية، تواصل المرأة الإماراتية لعب دور مهم في تعزيز رؤية الدولة. والتحق بمجموعة الإمارات أخيراً أول صيدلانية إماراتية وأول ممرضة إماراتية، للعمل بتفانٍ وشغف إلى جانب مثيلاتهما في دوائر وأقسام المجموعة الأخرى مثل الابتكار والتكنولوجيا والتدقيق وإدارة الأسطول وغيرها. وتُظهر مجموعة المواهب المتنوعة والمتعددة المهارات التي تمتلكها المرأة الإماراتية ودافعها لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في الدولة.