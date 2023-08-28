«مطارات دبي» تتوقع 88 مليون مسافر في «دبي الدولي» خلال 2024

تشير التوقعات الأولية لحركة السفر خلال العام المقبل إلى أن مطار دبي الدولي سيتخطى مستويات الحركة خلال عام 2019، عندما استقبل حينها 86.4 مليون مسافر دولي.

وتوقع الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، أن تصل أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام المقبل إلى نحو 88 مليون مسافر.

وقال إن «هذه التوقعات تأتي في ظل تنامي حركة السياحة والتجارة في دبي، فضلاً عن التوسعات المتواصلة للناقلات الوطنية، وتشغيل المزيد من شركات الطيران الجديدة لرحلاتها من المطار وإليه».

«دي إكس بي بلس»

وأضاف الجوكر في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن «الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي حالياً تصل إلى نحو 100 مليون مسافر، وهناك عمل متواصل منذ عام 2016 على خطة لرفع الطاقة الاستيعابية في المطار لتصل إلى نحو 120 مليون مسافر، من خلال تحسين الإجراءات وتفعيل التكنولوجيا وزيادة الكفاءات».

وأوضح أن «خطة (دي إكس بي بلس) تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 120 مليون مسافر، دون إضافة أية بنية تحتية جديدة، وذلك من خلال العمل على إنجاز إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار، وتحسين إجراءات الهجرة والتفتيش الأمني، وأنظمة جديدة ومحسنة لإدارة المطار والحركة الجوية، والمزيد من منصات إجراءات السفر والهجرة، ومواقف إضافية للطائرات، وتحسين إدارة الحركة الأرضية».

وأكد الجوكر أن «المطار يعمل حالياً على تحديث الأجهزة، وإعادة تنظيم وتصميم المناطق لزيادة الطاقة الاستيعابية»، مشيراً إلى أن «(دبي الدولي) يواصل تسهيل وإنجاز إجراءات السفر بسلاسة، وفي وقت قياسي لمنح المتعاملين المسافرين تجارب سفر مميزة عبر مختلف مرافق المطار».

وأوضح: «الخطوات التي اتخذها مطار دبي الدولي، والإجراءات التي نفذها أسهمت في زيادة سلاسة الحركة بشكل كبير داخل المطار وتخفيف الازدحام، إذ إن 96% من المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي يحتاجون إلى أقل من سبع دقائق لإنهاء الإجراءات، في حين أن 97% من القادمين يقضون أقل من 14 دقيقة لإنهاء الإجراءات».

وتابع: «هناك عمل متواصل لتحسين وتطوير هذه الأرقام من خلال العمل على خطة (دي إكس بي بلس)».

البوابات الذكية

وقال الجوكر إن «البوابات الذكية تلعب دوراً كبيراً في زيادة سلاسة الحركة عبر المطار، وتخفيف الازدحام، لاسيما خلال فترة الذروة»، لافتاً إلى أن «هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة مستخدمي البوابات الذكية من المسافرين عند المغادرة، والتي وصلت إلى نحو 50% من إجمالي المغادرين، في حين أن 45% من إجمالي القادمين إلى دبي يستخدمونها، الأمر الذي يشير إلى حجم الدور الذي تلعبه هذه البوابات في تخفيف الضغط على الكاونترات، وسرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام».

وأكد أن «مطار دبي الدولي يواصل العمل على تطوير الخدمة في البوابات الذكية، بهدف اعتمادها من قبل أكبر عدد من المسافرين، لتجنب التأخير في إنهاء إجراءات الدخول والخروج».

الذكاء الاصطناعي

وذكر الجوكر أن «(مطارات دبي) تستفيد بشكل كبير من تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المسافرين عبر العديد من الأنظمة، من ضمنها نظام تدفق المسافرين الواصلين إلى المطار، حيث يتم من خلال هذا النظام تزويد الشركاء بأعداد المسافرين بشكل مسبق كل ساعة للاستعداد لاستقبالهم، كما يعمل المطار على أنظمة أخرى مع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية، بهدف تسريع الإجراءات»، كاشفاً أن «المطار نجح في استيعاب الزيادات الأخيرة في أعداد المسافرين، دون الحاجة إلى زيادة الكوادر البشرية».

أعداد المسافرين

يُذكر أن التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات كشف أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول بوصفه أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 127% في أعداد المسافرين ليصل إلى 66 مليون مسافر في 2022.

وشهد «دبي الدولي» خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19، في عام 2019. واستقبل المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، 41.6 مليون مسافر في النصف الأول.

• %96 من المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي يحتاجون إلى أقل من سبع دقائق لإنهاء الإجراءات.. و97% من القادمين يقضون أقل من 14 دقيقة.