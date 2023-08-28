«المالية»: إنجازات وقوانين داعمة للمرأة

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «ريادة دولة الإمارات وتميزها في مناحي الحياة والمكانة التي بلغتها، ما كان ليتحقق لولا أن المرأة شريكة في عملية التنمية الشاملة، تخوض غمار العلم والعمل، وهي متمسكة بشخصيتها الإماراتية العربية، تربي الأبناء على قيم أصيلة ترسم ملامح المجتمع، فترسم للأجيال طريق مستقبل يقوم على أسس عريقة، ويرتكز على منظومة أخلاقية شامخة، ويوازن بين الأمس واليوم والغد، مستمداً من الماضي قيمه وأصالته وقصص كفاح الأمهات والآباء والأجداد».

وأضاف: «تحتفي وزارة المالية في هذا اليوم بكفاءاتها النسائية المواطنة، بمبادرات وإنجازات وقوانين داعمة للمرأة لأكثر من نصف قرن من الزمان، حتى لا يكاد يخلو مؤشر دولي أو تصنيف عالمي من حضور المرأة الإماراتية، وكلنا ثقة بأن الأعوام المقبلة ستحمل مزيداً من الإنجازات، تتبدى فيها ثمار مكتسبات امتدت خمسة عقود، أسهمت خلالها الوزارة في إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفازت في عام 2019 بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين».