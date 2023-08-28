«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحتفل بروح التعاون لدى المرأة الإماراتية

احتفلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان، التابعة لحكومة دولة الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وفي كلمتها الرئيسة، حثت الرئيسة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي، النساء الإماراتيات والمقيمات للمضي قدماً في كتابة قصص نجاحهن، وأكّدت الدور المحوري للدعم المتبادل والمعرفة المشتركة والشراكات في صياغة مستقبل واعد.

من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان أهلي: «نشجع الأجيال المقبلة على أهمية التعلم المستمر، ومواصلة السعي الجاد نحوه، نعيش اليوم في عصر تحولي جديد، مبني على اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، يتطلب منا جميعاً اكتساب مهارات وقدرات مبتكرة، كجزء من تعزيز رأس المال البشري في المستقبل».

وفي معرض حديثها عن سنوات خبرتها، أكّدت عضو مجلس الأمناء الرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال تريم، دور حكومة الإمارات في التخطيط الدقيق لتحقيق التقدّم المجتمعي. وقالت: «كل ما تفعله حكومتنا من أجلنا مخطط له بشكل ممتاز. لا يقتصر الأمر على الإلهام فحسب، بل إنه تم التخطيط له مسبقاً ليتناسب مع خططنا المستقبلية. نحن بحاجة إلى رد الجميل، نحن بحاجة إلى العمل؛ نحن بحاجة للتأثير في الآخرين».

من جهتها، قالت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري: «من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل المعارف والخبرات، إضافة إلى الحرص على مواكبة التطورات الجديدة، يمكننا فتح آفاق جديدة للنمو، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات، فالتشارك يمثل حجر الأساس للمرأة الإماراتية لتحقيق أهدافها».