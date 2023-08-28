«الاتحادية للضرائب»: 55% من فريق عمل الهيئة نساء

قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «يوم المرأة الإماراتية» مناسبة استثنائية نقدم من خلالها كل الشكر والتقدير لنساء الإمارات على كل ما يقدمنه من جهود وعطاء بكل المجالات لنهضة وتقدم دولتنا، وبناء مستقبل مشرق لجميع أبنائها.

وأضاف: «تأتي هذه المناسبة بالتزامن مع تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات مهمة ونوعية ضمن فريق الهيئة الاتحادية للضرائب، إذ شكل العنصر النسائي ركيزة أساسية في مسيرتها التي بدأت منذ نحو ستة أعوام، واليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بأن عدد موظفاتنا يتخطى نصف إجمالي العاملين بنسبة جاوزت 55% من فريق عمل الهيئة، بما يشمل العديد من المستويات الوظيفية، وجميع الفئات التخصصية والفنية، ولهُنَّ إنجازات ملموسة».