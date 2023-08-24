الإماراتي محمود البرعي عضواً في مجلس التحالف العالمي للحد من الكوارث

أعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي للحد من مخاطر الكوارث، التابع للأمم المتحدة، تعيين الإماراتي الدكتور محمود البرعي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب عضواً في مجلس إدارة التحالف.

وعيّنت مامي ميزوتوري، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، البرعي عضواً في إدارة المجلس الذي يسعى إلى تحفيز وتسريع وتيرة الاستثمارات من قبل القطاعين العام والخاص لتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث، والحد من آثارها، ليُعَد البرعي العربي الوحيد في الدورة الحالية.

وأعرب الدكتور محمود البرعي عن فخره بأن يكون عضواً في مجلس إدارة هذا التحالف الدولي المرموق، مؤكداً التزامه بالعمل مع باقي الأعضاء لتحقيق الأهداف المنشودة، وموجّهاً شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل له خلال مسيرته.

وقال: «أعتز بهذه الثقة التي أوليت إلي من قبل مامي ميزوتوري، وأعتبرها حافزاً لي على بذل المزيد من الجهد على المستوى العالمي في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وفرصة لدعم جهود دولة الإمارات التي تحرص دوماً على تعزيز تعاونها مع دول العالم، لتحقيق مستقبل مستدام للجميع دون ترك أحد خلف الركب».

وأضاف: «في حين يشكّل هذا الإنجاز مصدر فخر لي، فإن الفضل في تحقيقه يعود إلى الدعم والتشجيع المستمرين اللذين ألقاهما من قيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي غرست فينا شغف العمل لمستقبل أفضل للإنسانية جمعاء عبر استثمارها الدائم في مجال التنمية المستدامة، ومشاركتها في الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة، منها قمّة المناخ كوب 28 التي تستعد لاستضافتها في نوفمبر من العام الجاري؛ للعمل على التوصل إلى حلول لقضايا التغيّر المناخي، وضمان تنفيذها من خلال استثمار المال والجهد في هذا الإطار».

ونوّه إلى أن إنجازات مركز المرونة في شرطة دبي كان لها الدور الأكبر في نيله لهذا الترشيح العالمي، حيث تولت القيادة العامة لشرطة دبي، قيادة الجهود الوطنية لوضع أول استراتيجية للمرونة على مستوى المنطقة، وأثمرت عن فوز دبي بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة» المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، وتم تصنيفها أول مركز للمرونة على مستوى العالم.