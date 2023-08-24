المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية يواصل تحقيق نتائج استثنائية

أعلنت دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية بصفتها الجهة المصدّرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثالث لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وأفاد بيان بأن المزاد الثالث لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية شهد طلباً قوياً من البنوك الموزعة الأساسية الثمانية، إذ تم استلام عطاءات بقيمة 6.0 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرات.

وبحسب البيان، فقد كان الطلب قوياً على شريحتي «لأجَل عامين» و«أجَل 5 أعوام»، وتجسد النجاح في تحقيق أسعار مميزة، حيث كان هناك فرق بين صفر إلى 2 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.

كما شهد المزاد الثالث إصدار أول شريحة من الصكوك الإسلامية «لأجل 5 أعوام»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوزت العطاءات المقدمة حجم الاكتتاب بواقع 6.6 مرات. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لصكوك «أجل عامين»، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

يذكر أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.