«القاضي الذكي».. خدمة تساهم في حل النزاعات العقارية في دبي.. فيديو

تعد خدمة (القاضي الذكي) المقدمة في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يجب أن يعرفها كل مستأجر في دبي، وهي تقدم عوضاً عن زيارة مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وخدمة «القاضي الذكي» هي نظام تقاضٍ ذاتي سريع، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات عقارية.

وتوفر الدائرة، خدمة القاضي الذكي للمتعاملين كاستشارة قانونية مجانية، توضح حقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل رفع القضايا العقارية والدخول في منازعات قانونية.

ويعمل النظام، بالذكاء الاصطناعي، إذ يطرح مجموعة من «الفرضيات» من خلال الإجابة عن العديد من الأسئلة، ما يساعد في الوصول إلى الرأي القانوني حول قضايا عدة.

وتُعد الخدمة، هي الأولى من نوعها في المجال العقاري، وتوفر للمتعامل، سواء كان مستأجراً أو مالكاً، معرفة الحالة المبدئية للقضية العقارية الخاصة به من حقوق وواجبات، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد، ويبسط معرفة الخطوات التي يجب القيام بها في القضية، إلى جانب المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في القطاع العقاري.

وتتوافر خدمة «القاضي الذكي»، على الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق «دبي ريست»، وإن كان المتعامل يرغب في معرفة كيفية التقديم على خدمة «القاضي الذكي» والاستفادة منها، فكل ما عليه هو الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني واختيار الخدمة، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة والإجابة عن الأسئلة وسيجد المعلومات المطلوبة.