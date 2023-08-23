«إمباور» راعٍ استراتيجي لـ «ويتيكس 2023»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2023»، في نسخته الـ25 التي تعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «رعاية المؤسسة الاستراتيجية المتواصلة للحدث قائمة على التزامها بالمساهمة الفاعلة لفعاليات وأنشطة المعرض الذي ذاع صيته عالمياً، لتفرده وتميزه في نشر التقنيات العصرية، وتوسيع رقعة ثقافة حماية البيئة، وزيادة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن استعراضه للحلول المبتكرة في صناعة التبريد، وتعزيز الوعي بضرورة تبني خدمات أنظمة تبريد المناطق الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة».