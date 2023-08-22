«أوريون أست» الأميركية تتخذ دبي قاعدة للتوسع أوسطياً

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة أوريون للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا «أوريون أست» الأميركية في تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي.

وأكدت غرفة دبي العالمية أن توسع «أوريون أست» إلى دبي يشكل دليلاً ملموساً على المزايا التنافسية وبيئة الأعمال الفريدة التي توفرها الإمارة لدعم نجاح الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعات عملها، حيث يشكل هذا التوسع اعترافاً عالمياً بمكانة دبي المتنامية وجهةً للشركات المتطورة.

وقد تمكنت الشركة على مدار السنوات الـ10 الماضية من ترسيخ مكانتها لتصبح مزوداً عالمياً رائداً للبيانات الفضائية عالية الدقة عبر قطاعات ومجالات متعددة، في وقت تقدر قيمة الشركة الأم التي تملك «أوريون أست» بنحو 100 مليون دولار.

وأسست «أوريون أست» في دبي شركة تابعة لها تحت اسم «أوبن سكايز إندستريز» (Open Skies Industries) في «واحة دبي للسيليكون»، لتطوير شراكات استراتيجية للشركة على امتداد إفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من دبي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب الشركات العالمية وأصحاب الرؤى ورواد الأعمال، ونفخر بمساعدة شركة مبتكرة في علوم الفضاء مثل (أوريون أست) للتوسع في الإمارة، خصوصاً أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الجديدة التي سترسم مستقبل دولة الإمارات التي وصلت إلى الفضاء».

وأضاف لوتاه: «تسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنصة انطلاق للتوسع نحو الأسواق العالمية، كما تدعم الغرفة رؤية الإمارة في بناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق النجاح عالمياً، واستقطاب أفضل المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

من جانبه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لـ«أوريون أست»، ألفين ألكسندر: «تمتاز دولة الإمارات بريادتها في عالم الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتاريخها المشرّف بدعم الابتكار والثقافة، وتمثل بذلك صورة مصغرة للبشرية».

وقد تأسست «أوريون أست» في الولايات المتحدة عام 2013، وهي شركة رائدة لخدمات التكنولوجيا تعنى بتطوير عمليات وتطبيقات الفضاء القريب من الأرض. وتتبنى الشركة خطة مبتكرة لمعالجة المشكلات الهندسية المعاصرة باستخدام حلول تقنية متطورة، كما يمكن أيضاً استخدام حلول «أوريون أست» لمراقبة البنية التحتية الحيوية، مثل أنابيب النفط والغاز، على مدار الساعة لاكتشاف أي مؤشرات للتسرب في الوقت الفعلي تقريباً.

وتتفاوض «أوريون أست» حالياً مع العديد من الدول لتوفير خدمات مراقبة الحدود ودعم مشروعات عدة للتعدين والزراعة والمناخ، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وتخطط الشركة لتنفيذ هذه المشروعات من خلال مقرها الإقليمي في دبي، كما تعتزم مستقبلاً إدراج أسهمها في سوق دبي المالي.