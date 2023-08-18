"صيفنا سعادة" يختتم برنامجه المجتمعي بإعداد أجيال المستقبل

اختتمت دائرة المالية في عجمان بنجاح مشاركتها في النسخة الرابعة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وشهدت البرامج التي قدمتها الدائرة مشاركة واسعة من فئة الشباب والبنات، بمشاركة 132 منهم ضمن 3 ورش تفاعلية غنية بالمعرفة والترفيه.

وجاءت الورش ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تساهم بها دائرة المالية في عجمان للعام الثالث على التوالي في فعاليات «صيفنا سعادة»، تجسيداً لحرص الدائرة على الإسهام في دعم جهود الإمارة الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع ورفع جودة الحياة في الإمارة.

وتفصيلاً، شاركت الدائرة ضمن البرنامج بثلاث ورش تفاعلية مبتكرة، صُمِّمت لمساعدة الطلاب والطالبات على استثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بكل ما هو ممتع ومفيد، حيث نجحت الورشة الأولى بعنوان «الحساب الذهني» في تنمية مهارات المشاركين الحسابية من دون مساعدة الآلات الحاسبة، وتعزيز مواهبهم وثقتهم بأنفسهم. ونظراً للإقبال اللافت على الورشة، تم تكرارها لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المشاركين.

كما عزّزت دائرة المالية في عجمان معارف الصغار المالية والتكنولوجية في إطار جهودها لإعداد أجيال المستقبل للاقتصاد الرقمي بما يسهم في تحقيق رؤية عجمان في بناء اقتصاد أخضر يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. ففي إطار شراكتها مع «شركة ماغناتي» قدمت الشركة ورشة «عمليات الدفع في العالم الافتراضي "ميتافيرس"» التي عززت معرفة الطلاب والطالبات بطريقة ممتعة وتفاعلية على أساسيات المدفوعات الرقمية، من خلال ممارسة عملية سلسة على منصة «سداد عجمان في الميتافيرس» وبرنامج «ماغناتي ميتافيرس».

وفي السياق نفسه، قدّمت شركة «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» ورشة «مقدمة في المدفوعات الرقمية» التي أثرت معارف المشاركين بطرق مبّسطة وشيّقة حول عالم التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وكيفية تنفيذها عبر الإنترنت باستخدام الموارد الرقمية.