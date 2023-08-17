"تعاونية الشارقة" تطلق مبادرة تنزيلات العودة للمدارس

أطلقت جمعية الشارقة التعاونية أخيرا مبادرة لعروض تنزيلات موسم العودة للمدارس في فروعها، والتي تشمل تخفيضات على أكثر من 1000 منتج من المواد الغذائية وغير الغذائية والقرطاسية.



وقال مدير إدراة التسويق والعلاقات العامة في" تعاونية الشارقة" فيصل خالد النابودة، إن "العروض الخاصة بالعودة للمدارس تشمل تخفيضات تصل نسبتها إلى 75%، و ستستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل".



وأضاف النابودة بأن التعاونية أطلقت حملة ضمن العروض، حيث سيحصل كل متسوق بقيمة 200 درهم من أي فرع من فروع الجمعية والمتجر الإلكتروني على رصيد نقاط بقيمة 360 درهم لاستخدامه في حجز إقامات فندقية مختارة حول العالم عند كل عملية شراء"..

و أشار إلى أنه "ضمن موسم العودة إلى المدارس تقدم التعاونية للمتسوقين والمساهمين ورش عمل فنية دورية ضمن المخيم الصيفي في مركز الرحمانية التجاري"..