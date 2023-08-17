«الإمارات للتنمية» يموّل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع منصة «تريد كابيتال بارتنرز» لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتنص المذكرة، التي تأتي بدعم من منصة «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، ويساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.

وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمصرف، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والشريك المؤسس والمدير التجاري في «تريد كابيتال بارتنرز»، عادل الخجا.

وقال رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل: «نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة (تريد كابيتال بارتنرز) لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات».

وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، إضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.

ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمس ذات الأولوية - الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي - من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.

من جانبه، قال المؤسس ورئيس العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز»، بيل كرولي: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيس لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق (تريد كابيتال بارتنرز) نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية».

