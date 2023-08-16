بيع فليتين قيد الإنشاء في تلال الغاف مقابل 157 مليون درهم

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنفيذ صفقتي بيع على الخريطة لفيلتين قيد الإنشاء، ضمن مجمع «لاناي آيلند» في مشروع تلال الغاف، الذي تطوره شركة ماجد الفطيم، بقيمة إجمالية 156.98 مليون درهم.

وتبلغ قيمة الفيلا الأولى 91 مليون درهم، وتمتد على قطعة أرض مساحتها 25 ألف قدم مربعة.

وتبلغ قيمة الفيلا الثانية نحو 65.9 مليون درهم، وتقع على قطعة أرض مساحتها 24 ألف قدم مربع.

وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت في أكتوبر 2022 عن إطلاق مشروع السكني الفاخر حي «لاناي آيلاند» في تلال الغاف، وتتضمن المرحلة الأولى 13 فيلا مانشنز فائقة الفخامة.