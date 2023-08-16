خدمات «ديوا» المبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في دبي

تسير دبي بخطى ثابتة نحو التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً في جميع القطاعات بما يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات المستقبل ويعزز من مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز تنافسيتها، لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وفي هذا الإطار وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تضطلع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بدور بارز في تعزيز خدماتها الذكية من خلال تطوير خدمات متميزة تطابق أفضل الممارسات العالمية، وتواكب التطور المستمر والاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، عبر توظيف وتعزيز الابتكار والتقنيات المتطورة، لتطوير بنيتها التحتية الرقمية.

وضمن مبادراتها وخططها الرائدة لتوفير بيئة محفزة للابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في كل قطاعاتها وتعزيز خدماتها الذكية، تحرص الهيئة على توفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية، كما تسخر الهيئة أحدث التقنيات لتقديم خدمات رقمية مبتكرة تسهم في إشراك المتعاملين في مسيرة التنمية المستدامة، عبر تمكينهم من تعزيز كفاءة الاستهلاك، ورفع مستوى وعيهم حول مسؤوليتهم عن حماية الموارد الطبيعية الثمينة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تواصل الهيئة مسيرة التطوير في كل استراتيجياتها وأطر عملها انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل، وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمي، لتكون دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33). ومن هذا المنطلق تهدف الهيئة لتوفير خدمات رقمية نوعية ومتقدمة، وكذلك استحداث قنوات تضمن التحسين الدائم للعمليات والإجراءات في الهيئة. إضافة إلى ذلك تعمل الهيئة أيضاً على التركيز على عدد من القطاعات الحيوية في المستقبل عبر إشراك المعنيين في عملية التطوير وتعزيز شراكاتها المحلية والخارجية مع أهم رواد التكنولوجيا لإعادة صياغة الأطر التقليدية للأعمال عبر طرح نماذج فريدة قائمة على تسريع الإنجاز والابتكار».

زيادة المعاملات الرقمية

تشهد خدمات الهيئة الرقمية إقبالاً متزايداً من المعنيين كافة، نظراً إلى كونها خدمات آمنة وآنية ذات قيمة مضافة توفر الوقت والجهد، يمكن الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان، ما يعزز سعادة المعنيين. وتوفر الهيئة خدماتها كافة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99% حتى نهاية يونيو من العام الجاري. وزاد عدد المعاملات الرقمية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 10%مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.