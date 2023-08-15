انطلاقاً من دبي.. «ون موتو» تتوسع في أسواق أميركا اللاتينية

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نجاحها في مساعدة شركة «ون موتو» للمركبات الكهربائية على التوسع الدولي في أسواق أميركا اللاتينية انطلاقاً من دبي، حيث ساعد المكتب التمثيلي الخارجي للغرفة بالأرجنتين في تحفيز نمو الشركة المتخصصة في عمليات توصيل «الميل الأخير»، والمركبات الكهربائية المخصصة للشركات إلى سوق تشيلي في أميركا اللاتينية.

وكشفت غرفة دبي العالمية أن مكتبها في الأرجنتين نسّق الشراكة بين «ون موتو»، و«شركة سانتياغو موتورز التشيلية»، لعقد صفقة جديدة تبيع بموجبها شركة «ون موتو»، شركة المركبات التشيلية مجموعة متنوعة من مركبات «ون موتو» الكهربائية عبر شبكة مبيعاتها الوطنية في أميركا اللاتينية.

وتساعد غرفة دبي العالمية حالياً شركة «ون موتو» على التوسع في أسواق أخرى بالقارة اللاتينية، كما تسعى «ون موتو» إلى تجميع وتصنيع المركبات الكهربائية في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، على أمل التعاون مع أول شريك تجميع لها بحلول الربع الأخير من العام الجاري، وتأسيس مقرها الإقليمي في القارة اللاتينية مطلع عام 2024.

وريثما يتم العثور على شريك محلي مناسب، ستستمر «ون موتو» في توريد المركبات من مصنعها في دبي، ما يؤسس لقيمة مضافة كبيرة لدولة الإمارات، ويرسخ مكانتها على الخريطة العالمية لإنتاج المركبات المستدامة.

فرص أعمال

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يسرنا مساعدة شركة (ون موتو) المستدامة عالية التقنية، في الوصول إلى أسواق جديدة، حيث تلتزم غرفة دبي العالمية بتحديد فرص الأعمال لشركات دبي في الأسواق الدولية ومساعدتها على الاستفادة منها».

وأضاف: «يعكس توسعنا في الأسواق اللاتينية أهمية المنطقة المتنامية في أميركا اللاتينية، وسنواصل استكشاف واغتنام الفرص المتزايدة عبر هذه المنطقة، لتحقيق الفائدة للقطاع الخاص في دبي».

وتابع لوتاه: «توسع شركات دبي خارجياً يندرج ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، ويخدم مستهدفات المرحلة المقبلة بترسيخ مكانة دبي ومجتمع أعمالها وجهة رائدة للشركات المتطورة والمستدامة، القادرة على دخول أسواق جديدة وواعدة».

رائد أعمال

وكان رائد الأعمال آدم ريدجواي أسس شركة «ون موتو» في مركز دبي المالي العالمي للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية. ونجحت الشركة في إيصال منتجاتها إلى أسواق المملكة المتحدة والبحرين والأردن وسيريلانكا، وتشيلي والعراق ونيبال وإثيوبيا، حيث تتطلع للتوسع في مبيعاتها إلى أسواق جديدة.

وقال مؤسس شركة «ون موتو»، آدم ريدجواي: «كان دعم غرفة دبي العالمية عاملاً محورياً في قصة نجاحنا، فقد قدمت لنا كل ما نحتاج إليه من دعم وتوجيه وإرشاد لمساعدة (ون موتو) على التوسع في خمس قارات و12 منطقة في غضون عامين فقط على تأسيسنا».

وأضاف: «ستحقق صفقة تشيلي الجديدة قيمة مهمة، حيث استفدنا من اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وتشيلي، ونسهم بدورنا في ترسيخ مكانة الإمارات في الساحة العالمية لإنتاج وابتكار المركبات الكهربائية».

تمويل ومتعاملون

وحصلت «ون موتو» في السوق الإماراتية أخيراً على تمويل بقيمة 40 مليون دولار أميركي للإسهام في جهود إزالة الكربون من مركبات توصيل الميل الأخير في الدولة، ما سيساعد الشركة في نشر 10 آلاف مركبة في الإمارات بحلول العام المقبل. وتضم قائمة المتعاملين الحاليين لـ«ون موتو» «طلبات»، و«إنستاشوب»، ومتاجر «كارفور» و«ماجد الفطيم».



«ون موتو».. نشاط في 5 قارات

تزاول «ون موتو» نشاطها حالياً في 21 منطقة و10 دول وخمس قارات، وتخطط للتوسع في 26 دولة أخرى. وقد أسست «ون موتو» عام 2022 أول مركز على مستوى المنطقة للتنقل الذكي والابتكار في دبي، بالتعاون مع «معهد روتشستر للتكنولوجيا». وأسهمت أكاديمية البحث والتطوير في تصميم وتطوير ثلاث مركبات كهربائية جديدة، سيتم تصنيعها في دولة الإمارات بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

50 مكتب تمثيل بحلول 2030

تمتلك غرفة دبي العالمية أربعة مكاتب تمثيلية خارجية بأميركا اللاتينية في البرازيل والأرجنتين وبنما والمكسيك، حيث يتوقع أن تنمو شبكة المكاتب الخارجية بعد إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «دبي جلوبال» التي تقودها غرفة دبي العالمية وتستهدف تأسيس 50 مكتب تمثيل تجارياً لدبي في القارات الخمس بحلول عام 2030.

وتستهدف مبادرة «دبي جلوبال» استقطاب الشركات الأجنبية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وأيضاً رفع قيمة تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم لتصل إلى تريليوني درهم بحلول 2026.