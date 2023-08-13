«دوكاب» تؤسس مجلس شباب يعزز المساهمة في صنع القرار

أعلنت «مجموعة دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، عن تأسيس مجلس شباب خاص بها، انطلاقاً من حرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة، وتوفير منصة تتيح لها المساهمة الفاعلة في عمليات صنع القرار بالشركة.

وسيعمل مجلس دوكاب للشباب على حفز التقدم والتغيير الإيجابي ضمن الشركة، إذ يوفر منصة داعمة تلبي احتياجات وتطلعات الشباب العاملين لدى المجموعة، وتدعم تطورهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجالاتهم.



تغيير إيجابي

وقالت الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في «دوكاب»، منى محمد فكري: «تتطلع (دوكاب) من خلال تأسيس مجلس الشباب إلى أن يكون قوة دافعة لحفز التغيير الإيجابي، وأن يدعم تطلعات ونمو ورفاه الشباب العاملين لدى المجموعة»، لافتة إلى أن هذه الخطوة المهمة تتماشى مع التوجهات الوطنية والخطط الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب وتسهيل دورهم في الحياة العامة والمجتمع والشركات عبر مختلف القطاعات.

وأضافت فكري: «نفخر في (دوكاب) بوجود نسبة عالية من الكفاءات الوطنية الشابة لدينا، ونرى في إنشاء المجلس خطوة مهمة تضاف إلى مجموعة الجهود والمبادرات التي تعكس اهتمام المجموعة بموظفيها من خلال توفير بيئة عمل إيجابية داعمة»، مركدة أن إنشاء «مجلس دوكاب للشباب» يسهم في تحسين الطريقة التي نستثمر بها طاقات ومواهب موظفينا الشباب.



مرحلة جديدة

بدوره، قال مدير مصنع كابلات الجهد العالي ورئيس مجلس الشباب في «دوكاب»، ثابت الرمسي: «يعتبر تشكيل المجلس خطوة مهمة، فهو مؤشر على بداية مرحلة جديدة تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، إضافة إلى كونه منصة مهمة للتلاقي وتبادل الأفكار في مجال العمل والتعريف بالمواهب والقدرات المختلفة. ونحن على ثقة بأن هذا المجلس سيكون له دوراً إيجابياً مؤثراً، نظراً لقدرة أعضائه على تحقيق الإضافة النوعية، وطرح العديد من المبادرات والأفكار التي ستعزز من الأجواء الإيجابية في بيئة العمل».



اهداف رئيسية

وحددت «دوكاب» سلسلة من الأهداف الرئيسية لمجلس الشباب هي: «التمكين» من خلال تزويد الموظفين الشباب بالأدوات والموارد اللازمة ليصبحوا قادة مستقبليين داخل الشركة؛ و«التطور المهني» من خلال برامج بناء المهارات، والدورات التدريبية، وفرص الإرشاد، ومساعدة المواهب الشابة على النمو الشخصي والمهني؛ والمبادرات المبتكرة التي تحفز على الإبداع والابتكار واستنباط أفكار وحلول جديدة.

وتتضمن قائمة أهداف المجلس أيضاً أنشطة الصحة والدعم التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، من خلال الاهتمام بالصحة والرياضة والترفيه، وتبني نمط حياة صحي ومتوازن؛ وسد ثغرات التواصل بالعمل كحلقة وصل بين الموظفين الشباب والإدارة العليا؛ وإرساء ثقافة إيجابية في مكان العمل لتشجيع الموظفين ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة؛ وإحداث تأثير مؤسسي، حيث يسعى المجلس إلى التأثير إيجاباً على الأداء العام للمجموعة، من خلال رعاية وتطوير إمكانات كوادر العمل الشابة.

