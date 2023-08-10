النوخذة مصطفى إبراهيم.. 60 عاماً في التجارة عبر السفن الخشبية بدبي

كرمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، النوخذة مصطفى إبراهيم، أحد أقدم متعاملي المؤسسة في مجال تجارة السفن الخشبية، لإسهامه الفاعل في تعزيز التجارة عبر السفن الخشبية، خلال 60 عاماً قضاها في مجال الاستيراد والتصدير من دبي وإليها.

مركز ومقصد

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن «دبي تعد مقصداً ومركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً للتجار من مختلف دول العالم، في وقت تعد فيه التجارة عبر السفن الخشبية، إحدى أقدم الوسائل البحرية المستخدمة في تعزيز حركة الاستيراد والتصدير بين دبي ودول العالم».

وأضاف: «على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده قطاع الشحن البحري، فإن السفن الخشبية ما تزال تحافظ على مكانتها التاريخية، وتؤدي دورها في تعزيز التجارة البحرية كشريان تجاري حيوي لإمارة دبي».

الحركة التجارية

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، أن «الحركة التجارية عبر السفن الخشبية من الإمارة إلى العالم، تنمو من عام لآخر، كما تزداد كميات وأحجام البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها إلى موانئ الدول المجاورة في آسيا وإفريقيا التي تستفيد من حركة التجارة البينية عبر السفن الخشبية».

وأوضح: «تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم الرحلات من 9000 رحلة في عام 2021 إلى 10 آلاف و500 رحلة في عام 2022 بزيادة بلغت 12%، وقد حملت تلك السفن بضائع بلغ حجمها مليوناً و761 ألفاً، و638 طناً مترياً، من المواد الغذائية والإلكترونيات والأقمشة ومواد البناء وغيرها من السلع».

تسهيل الإجراءات

وأشاد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بجهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تسهيل الإجراءات، وتسخير الإمكانات التي تسهم في الحفاظ على التاريخ العريق الذي تمتلكه دبي في مجال التجارة عبر السفن الخشبية، مشيراً إلى أن مكتب «الوكيل الملاحي» للسفن الخشبية الذي تم الإعلان عنه في يوليو 2020، جاء ليرعى مصالح تجار السفن الخشبية، ويشرف على عمليات مناولة البضائع، وضمان سلامتها وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل.

ولفت إلى أن تكريم النوخذة مصطفى إبراهيم، جاء جزءاً من جهود المكتب لتكريم متعامليه المخلصين، ولكونه أحد المسهمين في تعزيز الحركة التجارية لدبي خلال 60 عاماً الماضية التي عمل فيها على ظهر سفينته الخشبية التي اختارت دبي مقصداً رئيساً للاستيراد والتصدير، مثمناً جهود تجار السفن الخشبية الذين يسهمون في تعزيز موقع دبي على خريطة التجارة العالمية.

تكريم النوخذة

وتم تكريم النوخدة مصطفى إبراهيم أمام السفينة التي عمل عليها في «مرفأ ديرة» في دبي، بحضور مدير إدارة تطوير المشاريع وشؤون التجار في مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، حمد سيف، ومديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، هند أحمد، ومدير أول – «ناو» في مجموعة موانئ دبي العالمية، إبراهيم آل علي.

وأشاد النوخدة بالاهتمام المطلق الذي تقدمه مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، في رعاية مصالح البحارة والتجار والمستثمرين وتسهيل حركة التجارة.

وقال إنه شهد على مر 60 عاماً الماضية النقلة النوعية التي مرت بها إمارة دبي على مستوى البنية التحتية، خصوصاً في مجال التجارة عبر السفن الخشبية، معتبراً نفسه من المحظوظين الذين شهدوا ماضي ومستقبل إمارة دبي الحافل بالتطورات والإنجازات على جميع الصعد، لاسيما تطورها في القطاع البحري الذي قضى جُل حياته في خدمته.

• «الحركة التجارية عبر السفن الخشبية من دبي وإلى العالم تنمو من عام لآخر.. وحجم الرحلات ارتفع من 9000 رحلة في 2021 إلى 10 آلاف و500 رحلة في عام 2022».