«دي إكس بي لايف» تحقق 20% نمواً في أعمالها خلال النصف الأول 2023

حققّت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نمواً بنحو 20% في أعمالها في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ عدد الفعاليات الكبرى التي قدّمت إليها خدماتها 100 فعالية، شملت 35 معرضاً، وثلاث مؤتمرات، و21 فعالية جماهيرية وترفيهية متنوّعة، ومجموعة حفلات موسيقية وحفلات تخرّج؛ كما بلغ عدد الفعاليات الخارجية 15 فعالية، وعدد منصّات العرض التي صممّتها وشيّدتها 120 منصّة، بمساحة تزيد على 250 ألف قدم مربعة.



توسّعات خارجية

وتميّزت الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بالتوسّع خارج الدولة، إذ قامت بتصميم وتشييد منصّات عرض في فعاليات عالمية في روسيا (سان بطرسبرج)، السعودية (الرياض)، المغرب (مراكش)، تركيا (اسطنبول)، ألمانيا (دوسولدورف)، إسبانيا (برشلونة)، وهولندا (أمستردام)، كما روجت لعلامتها التجارية في معارض عالمية بألمانيا والولايات المتحدة واليونان.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الدول الأوروبية والأميركية والشرق الأوسط والخليج، خصوصاً السعودية التي تشهد نمواً كبيراً في قطاع الفعاليات التجارية والترفيهية والرياضية والمهرجانات؛ كما نقوم بعمل تحالفات مع شركات عالمية لتنظيم وإدارة الفعاليات، وتشييد منصّات العرض في مختلف دول العالم».

وأضاف: «نسير بقوة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح من أكبر شركات تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة في العالم، فنحن نمتلك خبرة تزيد على ثلاثة عقود، ونقدّم خدمات مبتكرة للمعارض العالميّة والمؤتمرات الدوليّة والفعاليّات الترفيهيّة، والمناسبات الوطنيّة والمهرجانات».



فعاليات ومعارض

وكان من أبرز الفعاليات التي قدّمت «دي إكس بي لايف» إليها خدماتها خارج دولة الإمارات، معرض «جيتكس أفريقيا»، الذي أقيمت دورته الأولى في مدينة مرّاكش المغربيّة، كما قامت بتصميم وتشييد خمس منصّات عرض لشركات: «إتش بي إي»، «أواركل»، «واحة دبي للسيلكون»، «روبريك لحلول تكنولوجيا المعلومات»، و«شنايدر إليكتريك».

وشهد يناير 2023 تنظيم الدورة الثانية من معرض «عالم القهوة»، الذي اجتذب أكثر من 10 آلاف زائر متخصص، و1500 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، ونجح في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.

كما نظّمت «دي إكس بي لايف»، ثلاث مؤتمرات مهمّة في النصف الأول، بما في ذلك مؤتمر «إيكوبلاست»، الذي اجتذب 1500 طبيب متخصص في طب وجراحة التجميل من 112 دولة، وشارك به أكثر من 60 جمعية دولية، وشهد الإعلان عن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم جلسة ضمت أكبر عدد من جراحيّ التجميل بـ 480 جرّاح، وأكبر عدد من الجنسيات المشاركة فيها بـ 89 جنسية.

وعملت «دي إكس بي لايف» مقاولاً رئيسياً لـ20 فعالية كبرى، وكانت مسؤولة عن تشييد جميع مناطق الأنشطة والفعاليات، وعددها 100 منطقة بمساحة تعدّت 200 ألف قدم مربعة، بما في ذلك: «غلفود»، «جيسيك»، «كابسات»، «دبي العالمي للقوارب»، «إنترسيك»، معرض المجوهرات، معرض الإضاءة في الشرق الأوسط، سوق السفر العربي، بطولة دبي الدولية للجواد العربي، مؤتمر «إيكو بلاست»، معرض جيتكس أفريقيا، والمعرض السعودي للأغذية.



بدوره، يمثّل «عالم مدهش» أحد أبرز الفعاليات التي تنظّمها وتشيّدها وتديرها «دي إكس بي لايف»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويجتذب المهرجان نحو 200 ألف زائر.

ووفقاً لـ«دي إكس بي لايف»، فقد بلغ عدد حفلات الزفاف 31 حفلاً، وجاوز عدد المدعوّين في بعض الأعراس 2000 ضيف في أعراس الرجال، و1300 في أعرس النساء، كما حقق عائد حفلات الزفاف نموّاً بنسبة 50%.