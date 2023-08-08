«مصدر» تدرج «سندات خضراء» بـ 750 مليون دولار في «سوق لندن المالي»

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28) رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أهمية توفير فرص وأدوات تمويل العمل المناخي بتكلفة معقولة، خصوصاً للاقتصادات النامية، من أجل دعم تحقيق الأهداف المناخية بشكل متزامن مع تعزيز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجابر، في مراسم افتتاح التداول في سوق لندن للأوراق المالية واستكمال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار بأجل 10 أعوام، وذلك بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وشهدت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت أكثر من خمسة أضعاف القيمة المستهدفة.