1.64 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني من عام 2023.

وسجلت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً في إيراداتها وصل إلى 5.29 مليارات درهم، بزيادة 13% على أساس سنوي.

كما سجلت ارتفاعا في صافي الأرباح وصل إلى 1.64 مليار درهم، بزيادة قوية نسبتها 18% على أساس سنوي.

وجاء النمو الذي حققته الشركة في الإيرادات مدفوعاً بقطاع خدمات حقول النفط وقطاع الحفارات البحرية ذاتية الرفع اللذان حققا على التوالي ارتفاعاً بنسبة 45% و31%. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «يعكس الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول، التزامنا باستراتيجية توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق ما نقدمه من خدمات مع تحسين هوامش الربح من خلال أداء التكلفة القوي. وعرفت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط في الفترة نفسها زيادة وصلت نسبتها إلى 45% على أساس سنوي مع هوامش قوية.