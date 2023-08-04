صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» يرتفع 327% خلال النصف الأول

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، أمس عن نتائجها المالية الاستثنائية للنصف الأول من عام 2023، وهي أول نتائج تُعلن عنها الشركة منذ الاكتتاب العام القياسي على أسهمها في يونيو 2023 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1.127 مليار درهم أو 0.15 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم المسجل في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.499 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة، والتي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.531 مليار درهم في النصف الأول من 2023، ما يمثل زيادة قدرها 188% على أساس سنوي.

ويأتي ذلك مدفوعاً بمساهمة كبيرة من قطاعات الأعمال الثلاثة، ما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 34.1% في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر بكثير من النصف الأول من عام 2022 والذي بلغ 19.2%.

كما حققت الشركة نتائج إيجابية في التدفقات النقدية الحرة بقيمة 301 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» القبطان عبدالكريم المصعبي: «يسرني الإعلان عن أدائنا التشغيلي والمالي المتميز لاسيما بعد الاكتتاب العام القياسي على حصة أقلية من أسهم أدنوك للإمداد والخدمات، حيث حققت الشركة نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 327% في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».