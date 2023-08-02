مكتوم بن محمد: نثمّن ثقة مجتمع المال والأعمال العالمي الكبيرة في دبي ومركزها المالي

حقق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، نتائج استثنائية في النصف الأول من عام 2023، مؤكداً الدور الاستراتيجي للمركز في قيادة مستقبل القطاع المالي نحو تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لحفز نمو المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.

وثمّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي الثقة الكبيرة التي أولاها مجتمع المال والأعمال العالمي لدبي ومركزها المالي، معرباً عن اعتزازه بدور مركز دبي المالي العالمي في تعزيز سمعة الإمارة وجهة رائدة لقطاعات المال والابتكار، وتسريع إسهامها ليس فقط في اقتصاد دولة الإمارات ولكن أيضاً اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

حضور مؤثر

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نعتز بدور مركز دبي المالي العالمي في تعزيز سمعة الإمارة، كوجهة رائدة لقطاعات المال والابتكار، وكذلك تسريع إسهامها ليس فقط في اقتصاد دولة الإمارات ولكن أيضاً اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.. نحن حريصون على أن يكون للمركز حضوره المؤثر وإسهاماته الإيجابية الملموسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي، انسجاماً مع أجندتها الاقتصادية (D33)، وبما يحقق أهداف استراتيجية المركز للعام 2023».

وأضاف سموه: «نثمّن عالياً الثقة الكبيرة التي أولاها مجتمع المال والأعمال العالمي لدبي ومركزها المالي، والتي يعد رصيدها الكبير المترسخ عبر سنوات طويلة الأساس الذي تتحقق في ضوئه النتائج الاستثنائية للمركز».

وتابع سموه: «الإنجاز هو ثمرة عمل جاد واستراتيجية واضحة هدفها إيجاد أفضل الظروف لشركائنا الحاليين والمستقبليين، والمحفزة للابتكار والجاذبة للمواهب المتميزة، والداعمة للطموحات الكبيرة لكل من يجد في دبي المكان الأمثل للانطلاق بها نحو النجاح، ضمن شراكة لا ندخر جهداً في توطيد أركانها وتعزيز دعائمها». وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «النتائج القياسية المتحققة تشكل حافزاً على مواصلة تطوير قدرات المركز والارتقاء بمستوى خدماته بتعزيز بنية تحتية رفيعة المستوى وعالية الكفاءة والاعتمادية، والاستمرار في تحديث أطر تشريعية واضحة ومرنة تراعي مصالح الشركاء وتصون لهم حقوقهم، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

الوجهة الأهم عالمياً

وفي تغريدة لسموه على موقع التدوين إكس «تويتر» قال: «اطلعت على أداء مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من 2023 والذي حقق معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 4949 شركة (بزيادة تقدر بـ23%)، وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 811 شركة (بزيادة تقدر بـ35%)، كما يحتضن المركز 1443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار (بزيادة تقدر بـ15%)، وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 39.140 موظفاً (بزيادة تقدر بـ20%).. برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 ستكون دبي الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية والابتكار وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».

نتائج استثنائية

ووفقاً لـ«دبي المالي العالمي»، فقد بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة المُسجّلة في المركز خلال النصف الأول 661 شركة، بزيادة سنوية كبيرة نسبتها 23%، كما ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز من 4031 إلى 4949 شركة في نهاية يونيو 2023 بزيادة سنوية قدرها 23%.

وانعكاساً لتنامي سمعة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، ارتفع عدد الشركات الممثلة لهذه القطاعات والعاملة ضمن المركز من 599 شركة إلى 811 شركة بزيادة سنوية قدرها 35%.

فرص العمل

وصاحب مستويات النمو التي شهدها المركز تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل، إذ ارتفع عدد فرص العمل الجديدة بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 3057 وظيفة، وبذلك يصل إجمالي عدد العاملين في المركز إلى 39 ألفاً و140 موظفاً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المركز لعام 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للمواهب.

وشهد النصف الأول ارتفاعاً في الطلب على المساحات التجارية، حيث قام مركز دبي المالي العالمي بتأجير أكثر من 233 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية المملوكة والمُدارة، بمعدلات إشغال نسبتها 99%.

تصنيف عالمي

واعترافاً بمستوى التقدم الملحوظ الذي أحرزته في هذا القطاع، صنّف إصدار ربيع 2023 من «مؤشر المراكز المالية العالمية» دبي بأنها واحدة من 10 مراكز مالية رائدة حول العالم تتمتع بقدرات كبيرة وذات تأثير عميق، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم متطلبات القطاع، فيما تُعد دبي المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا الحاصل على هذا التصنيف.

الابتكار العالمي

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي 811 شركة عاملة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار، ممثلاً المنظومة الأكبر من نوعها في المنطقة. وتتعاون هذه الشركات مع 4949 شركة عاملة ومتواجدة ضمن مجتمع الأعمال المتكامل في المركز، لتسهم جميعها في مواصلة تشكيل مستقبل القطاع المالي.

ويحتضن المركز المالي 1443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار، بنسبة زيادة سنوية قدرها 15% عن النصف الأول من 2022.

العمل المناخي

وضمن التحضيرات لاستضافة قادة العالم في دبي لحضور مؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر وديسمبر 2023، أطلق مركز دبي المالي العالمي برنامج «الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28»، الأول من نوعه على مستوى العالم، والمعني بمستقبل القطاع المالي العالمي.

وتم إطلاق البرنامج بالشراكة مع «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»، ويجمع تحت مظلته أهم الجهات والمؤسسات العالمية في القطاع المالي، وذلك في إطار حشد الجهود لتبنّي المزيد من الممارسات المُستدامة وتفعيل جهود العمل المناخي.

وتتضمن أنشطة البرنامج عقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التعليمية المتخصصة للوقوف على أهم القضايا المُلحة ضمن القطاع، والتي يتم تقديمها وتنظيمها من قبل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

ونشرت مجموعة عمل التمويل المُستدام في دبي، التي يرأسها ويدعمها مركز دبي المالي العالمي، تقارير عدة لمساعدة الشركات على تطوير منهجيات منظمة لتحقيق الحياد المناخي بما فيها تبنّي معايير الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وتفعيل آليات عمل التمويل المستدام. وسيواصل المركز ريادته في مجال التمويل المستدام في المنطقة استعداداً لمؤتمر «COP28» ومواصلة الجهود على المدى الطويل.

• 661 شركة جديدة انضمت إلى الشركات العاملة في المركز خلال النصف الأول بزيادة سنوية 23% عن الفترة ذاتها من 2022.

• إضافة 3057 وظيفة جديدة، ليصل إجمالي العاملين في المركز إلى 39.140 موظفاً، بزيادة سنوية نسبتها 20%.

• ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار من 599 شركة إلى 811 شركة، بزيادة 35% على أساس سنوي.

• مؤشر المراكز المالية العالمية يصنف دبي بين 10 مراكز مالية رائدة حول العالم تتمتع بقدرات كبيرة وذات تأثير عميق.

مكتوم بن محمد:

• «برؤى وتوجيهات محمد بن راشد، ستكون دبي الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية والابتكار، وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».

• «المركز يعزز سمعة دبي وجهة رائدة لقطاعات المال والابتكار.. ويُسرّع مساهمتها في اقتصاد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

• «حريصون على أن يكون للمركز حضوره المؤثر وإسهاماته الإيجابية الملموسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33».

• «الإنجاز ثمرة عمل جاد واستراتيجية واضحة هدفها إيجاد أفضل الظروف لشركائنا الحاليين والمستقبليين، والمحفزة للابتكار والجاذبة للمواهب».

كاظم: منظومة قانونية ولوائح تنظيمية وبنية تحتية عالمية

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «أسهمت الزيادة غير المسبوقة في أعداد الشركات العاملة في المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري في مواصلة ترسيخ دبي لمكانتها المرموقة باعتبارها وجهة عالمية رائدة في قطاع الخدمات المالية والابتكار».

وأضاف: «يشكل ذلك دليلاً ملموساً على نجاح المركز مستعيناً بمنظومة قانونية ولوائح تنظيمية وبنية تحتية متينة وعالمية المستوى في استقطاب طيف واسع من الشركات الكبيرة وأخرى في طور النمو ونخبة من المواهب المالية المتخصصة في المنطقة. ولا شك أن المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها دبي تدعم ترسيخ السمعة العالمية لمركز دبي المالي العالمي بين مجتمعات المال والأعمال العالمية، واستمرار مساهمته في الاقتصاد الوطني».

أميري: نجاح كبير يؤكد التزامنا نحو صياغة مستقبل القطاع المالي

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول التزامنا المسؤول نحو صياغة مستقبل القطاع المالي، إذ أثمرت جهودنا المتواصلة في تحقيق نتائج استثنائية، وانعكس ذلك في استقطاب المركز لمزيد من المتعاملين بما يعزز من خططهم التوسعية، وما صاحب ذلك من زيادة ملحوظة في عدد فرص العمل المتاحة، وبالتالي ارتفاع أعداد القوى العاملة العالمية في المركز».

وأضاف: «يسهم هذا الإنجاز النوعي في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ودبي عموماً وجهة عالمية رائدة لنخبة المواهب المتخصصة، فيما نواصل تنفيذ مستهدفات استراتيجيتنا لعام 2030».

مركز عالمي جديد لصناديق التحوط

وصل عدد الشركات المالية المرخصة في المركز خلال النصف الأول من عام 2023، إلى 632 شركة، متخطياً للمرة الأولى عتبة 600 شركة.

ويؤكد التدفق القوي للمؤسسات المالية الكبرى جاذبية دبي كمركز أعمال عالمي، ويُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي، بوصفه بيئة عالمية المستوى تستمر في استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم. ووسط مستويات النمو المتسارعة وتواصل تدفق صناديق التحوط إلى مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول، تترسّخ سمعة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً جديداً لصناديق التحوط.

وتضم قائمة الشركات الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي المالي العالمي في عام 2023 أسماء عالمية مهمة، منها: «آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت المحدودة»، و«إدموند دي روتشيلد»، و«إنترست جلوبال»، و«هودسون باي كابيتال»، و«كينج ستريت كابيتال»، و«نومورا سنغافورة»، و«سانت جيمس بليس»، و«فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي».

وجهة عالمية لتمكين الشركات العائلية والثروات الخاصة

يعمل مركز دبي المالي العالمي باستمرار على تطوير منظومته لمساعدة العائلات على إدارة ثرواتهم.

وقد بادر المركز إلى وضع لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المنظّمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، لمساعدة الشركات العائلية في المركز على مواصلة النمو وإدارة ثرواتها بكفاءة.

وفي السياق ذاته، تم إطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، أول مركز مُتخصص في إدارة شؤون الثروات العائلية على مستوى العالم، ويُعنى هذا المركز بتوفير أفضل الخدمات المُصممة خصيصاً لدعم الشركات العائلية صاحبة الطموحات العالمية. ويساعد المركز الشركات العائلية في المحافظة على ثرواتها، وتحقيق التعاقب السلس والمحافظة على إرثها عبر الأجيال وحول العالم.

وتتماشى هذه المبادرة مع التزام حكومة دبي بدعم وتمكين الشركات العائلية انطلاقاً من دورها الفاعل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لدبي.