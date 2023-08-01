«مطارات دبي» تستقبل أولى رحلات «طيران كندا» في المبنى «3»       

استقبلت مؤسسة مطارات دبي أولى رحلات شركة «طيران كندا» التي تعتبر أكبر خطوط الطيران الكندية والناقل الوطني للبلاد إلى مبنى المسافرين (3) في مطار دبي الدولي، وذلك بتاريخ 26 من يوليو الماضي، لتكون بذلك رابع شركة طيران دولية تشغّل رحلاتها من هذا المبنى.

وأفادت «مطارات دبي» في بيان، بأن رحلة «طيران كندا» القادمة من تورنتو رقم (AC056)، وصلت إلى مبنى المسافرين (3)، الذي يعتبر أحد أكبر مباني المسافرين في العالم، عند الساعة 18:56 بتوقيت دولة الإمارات، بعد أن كانت الشركة تشغّل كامل رحلاتها عبر مبنى المسافرين (1).

يُذكر أن كندا تُعد من أهم وجهات الطيران لمطار دبي الدولي مع تشغيل أكثر من 14 رحلة أسبوعية إلى تورنتو، وسبع رحلات إلى مونتريال، بواقع أكثر من 345 ألف مسافر خلال عام 2022.