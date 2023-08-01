«مصدر» تستكشف فرص تطوير مشروعات طاقة نظيفة في ماليزيا

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مع شركة «سيتاغلوبال بيرهاد»، للتعاون في تطوير مشروعات طاقة متجددة تشمل طاقة الشمس والرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «مصدر» و«سيتاغلوبال» على تطوير مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في ولاية باهانج الماليزية، ويشمل ذلك استكشاف فرص تطوير مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «سعداء بالشراكة مع (سيتاغلوبال بيرهاد)، والتي تتيح لنا توسيع نطاق أنشطتنا في هذه السوق الرئيسة ضمن منطقة جنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى تقديم حلول طاقة رائدة تسهم في الحد من الانبعاثات على مستوى ماليزيا والمنطقة».