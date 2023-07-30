«ديوا» تستعرض في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» مبادرات «الدمج والتمكين»

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بوصفها الشريك الاستراتيجي، في الدورة الخامسة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» 2023، الذي يقام من التاسع إلى الـ11 من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الهيئة عبر منصتها أبرز خدماتها ومبادراتها المبتكرة الداعمة لمسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف، إن «النمو الكبير الذي شهده العرض يعكس النجاحات الكبرى التي حققتها القيادة في مجال تعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع دامج ومستدام، يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم».