10.3 مليار درهم إيرادات "بروج" للبتروكيماويات خلال النصف الأول من 2023

أعلنت شركة بروج بي إل سي "بروج" إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الربع الثاني والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت إيرادات النصف الأول 10.3 مليار درهم ، فيما حققت الشركة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم .

كما حقق برنامج الشركة الطموح لتعزيز القيمة أثراً مالياً بقيمة 929 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023 من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات، بما ساهم بشكل إيجابي كبير في موازنة ضغوط السوق.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس نتائجنا للربع الثاني والنصف الأول من العام 2023 مرونة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو قوي رغم تحديات السوق. وعادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2". إضافة إلى ذلك، نواصل تحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الكفاءة من خلال برنامجنا الطموح لتعزيز القيمة، مما يخفف ضغوطات الأسواق ويضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو".

وأضاف: "في ظل مركزنا المالي القوي والتدفقات النقدية القوية للغاية، يسرنا الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم ستُعرض على المساهمين لاعتمادها خلال النصف الثاني من العام. كما أكد مجلس الإدارة التزام الشركة بدفع توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم عن العام 2023. وتعكس هذه النتائج التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا، ومواصلة الابتكار وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة لتقديم أعلى مستويات الجودة والمحافظة عليها".

وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 5.1 مليار درهم . وسجلت بروج صافي دخل بلغ 848 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالربع الأول، مدعومة في أحجام المبيعات بزيادة بنسبة 4%، لكنه انخفض مقارنة بالربع الثاني من العام 2022. وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 96%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.8 مليار درهم بزيادة قدرها 31% مقارنة بالربع السابق. وتضمنت أحجام المبيعات القوية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 40% من إجمالي مبيعات قطاع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، التي تمثل سوقاً عالية الجودة وأحد نطاقات التركيز للنمو الاستراتيجي لبروج.

وفي الوقت نفسه، عادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2" خلال الربع الأول. وحافظت الشركة على العلاوات السعرية أعلى من التوجيهات، حيث بلغت علاواتنا على البولي إيثيلين 914 درهم للطن الواحد، والبولي بروبيلين 551 درهم للطن الواحد، رغم انخفاض الأسعار القياسية الأساسية وبعض الانكماش الناتج عن ضعف السوق.

وخلال النصف الأول من العام 2023، حققت أحجام المبيعات نمواً بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليون طن متري. وتأثر صافي الربح خلال الفترة نفسها بسبب الانخفاض في متوسط أسعار البيع بنسبة 22% مقارنة بالمستويات الاستثنائية خلال الربع الثاني من العام 2022، عندما كانت الأسعار مدعومة بمزيج من الأسعار القياسية المرتفعة للمنتجات والعلاوات السعرية الاستثنائية لأسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

ويواصل "برنامج تعزيز القيمة" من "بروج" تحقيق أثر مالي كبير ويتجه نحو تحقيق المستهدفات في كفاءة التكاليف وتحسين الإيرادات البالغة 1.5 مليار درهم . وحقق البرنامج أثراً مالياً بلغ 929 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023 نتيجة لتنفيذ مجموعة متقدمة ومفصلة من مبادرات تحسين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لخفض التكاليف المتغيرة والثابتة. إضافة إلى ذلك، كان معدل تشغيل "وحدة تحويل الأوليفينات" ذات التكلفة المحدودة لإنتاج البروبيلين عالياً، ما أدى إلى استفادة التكلفة من استبدال البروبيلين ودعم الهوامش.

وتواصل الشركة العمل بشكل مريح ضمن الربع الأعلى من منحنى التكلفة العالمي، بسبب عقود المواد الأولية التنافسية، فضلاً عن وفورات الحجم وتوفر مجموعة الأصول الحديثة. وتواصل بروج تحقيق تحويل عالي للتدفقات النقدية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية للغاية، مما يتيح لها قدرة كبيرة على توزيع الأرباح والنمو المستقبلي. وقد حقق مشروع "بروج 4"، والذي يتم بناؤه من قبل المساهمين الرئيسيين في الشركة أدنوك وبورياليس، خطوة مهمة أخرى في استكمال تمويل المشروع الذي يتكون من حقوق الملكية وقروض المساهمين والتمويل الخارجي طويل الأجل. وتواصل الشركة استكشاف فرص التوسع الدولي، مع التركيز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة.

كما تواصل دفع عجلة الابتكار، مع التركيز على ضمان استيفاء منتجاتها لأعلى معايير الجودة والاستدامة. وفي إطار استراتيجيتها للابتكار، أطلقت بروج مؤخراً منتجاً جديداً للبنية التحتية من مادة البولي بروبيلين يساعد في تصنيع أنابيب السباكة والتدفئة المتينة المقاومة للتآكل. ويتميز هذا المنتج بعمر أطول مع سهولة عملية التركيب، ما يوفر العديد من مزايا الاستدامة ويضفي مزيداً من التميز على مجموعة منتجات الشركة الشاملة من البولي بروبيلين.

ومن المتوقع أن يضيف الحل الجديد قيمة كبيرة إلى مجموعة منتجات بروج من الأنابيب المخصصة للسوائل الساخنة والباردة، بهدف زيادة حصتها في السوق في هذا القطاع إلى أكثر من 20%.

كما تواصل استراتيجية بروج التركيز على تقديم منتجات متميزة وذات قيمة مضافة وحلول مبتكرة للعملاء، مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية في مناطقها الأساسية. ورغم أن أسواق البولي أوليفينات لا تزال تواجه بعض التحديات، حيث من المتوقع أن تستمر تغيرات الأسعار ضمن نطاق ضيق في العام 2023، تظل "بروج" في وضع جيد في أسواقها الرئيسية لمواصلة الحفاظ على علاواتها السعرية خلال الدورة، بفضل قدرتها على الحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية ومتميزة من حيث التكلفة، ووفورات الحجم من خلال إدارة أحد أكبر مجمعات البولي أوليفينات المتكاملة في العالم، واستخدام تقنية Borstar®، إضافة إلى مكانتها الرائدة في قطاعات السوق الرئيسية المتنامية والمستدامة. كما تتوقع الشركة تحقيق المزيد من النتائج المالية المحسنة من برنامج تعزيز القيمة خلال النصف الثاني من العام.

جدير بالذكر أنه في في 15 يوليو 2023، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ل. المساهم المالك لحصة الأغلبية في بروج، وشركة "أو أم في إيه جي" ("أو أم في")، المساهم المالك لحصة الأغلبية في شركة "بورياليس إيه جي"، عن بدء مفاوضات رسمية حول الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي "بروج بي إل سي" (بروج) و "بورياليس إيه جي" ("بورياليس"). وسيخضع القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة لمعايير الحوكمة في "بروج" والأطراف ذات الصلة. وستقوم بروج بالإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة للسوق في الوقت المناسب، امتثالاً لالتزاماتها للجهات التنظيمية.