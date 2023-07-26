«دبي الإسلامي» يحقق 3.1 مليارات درهم صافي أرباح خلال النصف الأول

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2023. ووفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من العام 2023، فقد سجل صافي الأرباح للمجموعة نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,111 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.



الإيرادات والتمويلات

بدوره، سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 251 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 45 مليار درهم مقارنة مع 33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل 9,309 مليارات درهم مقارنة مع 6,265 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 49% على أساس سنوي.

وبحسب النتائج المالية، فقد حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 5,580 مليارات درهم، في ما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 4,109 مليارات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي مقارنة مع 3,684 مليارات درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022.

كما توسعت الميزانية العمومية بنسبة 4.0% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى نحو 300 مليار درهم.



ودائع المتعاملين

من جهتها، وصلت وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 211 مليار درهم، إذ تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 39% من قاعدة ودائع المتعاملين لدى البنك، كما أدت بيئة المعدلات المرتفعة إلى زيادة مساهمة الودائع الاستثمارية في إجمالي الودائع إلى 61% مرتفعةً من 56% في نهاية عام 2022، في وقت أظهرت فيه الحسابات الجارية وحسابات التوفير اتجاهاً محسّناً على أساس ربع سنوي مرتفعة بمقدار 1.5 مليار درهم.

من جهتها، حافظت السيولة على مستويات جيدة، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 159%.



اقتصاد قوي

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «على الرغم من النمو العالمي المعتدل، فإن الاقتصاد الإماراتي مستمر في التوسع، وذلك على خلفية تعافي قطاع السياحة والعقارات والأسواق المالية النشطة».

واضاف: «يعكس استقبال دبي وحدها أكثر من 8.5 ملايين زائر في النصف الأول من العام الجاري، ونمو سوق دبي المالي بنسبة 14% حتى تاريخه من العام، بوضوح، تمتع الدولة باقتصاد محلي قوي، يدعمه القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بأكثر من 4% العام الجاري».

وتابع الشيباني: «لا يزال القطاع المصرفي محافظاً على مرونته، إذ نشهد زيادة في الربحية في هذا القطاع، ومحفظة قوية ومتنامية للائتمان والودائع، مدعومة بنشاط القطاع الخاص، والهيئات المرتبطة بالحكومة، فضلاً عن قطاع التجزئة. وينعكس هذا التوسع في الزخم التصاعدي المستمر على مؤشر مديري المشتريات، وتزايد عدد السكان المحليين، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأكد السيباني أن «النتائج القوية في النصف الأول من العام تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي للبنك، والكفاءة المحسنة للتكاليف والنمو القوي لأعماله في مجال الأفراد والشركات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق إجمالي دخل وصل إلى 9.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي، مع ارتفاع معدلات ربحية العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية الملموسة».



إنجاز تاريخي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان: «استطاع بنك دبي الإسلامي مجدداً أن يحقق ربحية ملفتة خلال النصف الأول من العام، إذ بلغ صافي الأرباح 3.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف ولخسائر انخفاض القيمة، والتركيز القوي على تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية متوسطة الأجل».

وأضاف: «حقق البنك إنجازاً تاريخياً آخر، تمثل في وصول ميزانيته العمومية إلى 300 مليار درهم، بارتفاع قوي نسبته 4% منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما سجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 2% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إجمالي تمويلات الأفراد والشركات إلى 190 مليار درهم».

