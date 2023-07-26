غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تختتم حملة ترويجية في 5 مدن صينية

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، حملة ترويجية استغرقت أسبوعاً شملت خمس مدن صينية، اجتمعت خلالها مع أكثر من 200 شركة رقمية في فعاليتين في «شنغهاي» و«شنجن»، وعقدت أكثر من 55 اجتماعاً مع شركات متعددة الجنسيات تخطت قيمتها السوقية أكثر من 10 مليارات دولار.

وهدفت الجولة الترويجية إلى استقطاب الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مقار لها في دبي، والترويج لقمة «إكسباند نورث ستار» التي ستنظمها الغرفة أكتوبر المقبل، ومد جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال والمنظومتين الرقميتين في كل من دبي والصين.

وعقد وفد الغرفة الذي ترأسه نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، أكثر من 55 اجتماعاً مع شركات متعددة الجنسيات في كل من: شنغهاي، وشنجن، وهاينان، وجينان، وبيجين، حيث هدفت هذه الاجتماعات ولقاءات التواصل إلى تعريف الشركات الصينية بالمنظومة الرقمية في دبي، وتسهيل توسع هذه الشركات في سوق الإمارة.

كما اجتمع وفد الغرفة مع أكبر مجمع للتكنولوجيا في شنغهاي (Shanghai Caohejing Hi-tech Park innovation Centre)، الذي يضم 16 ألف شركة رقمية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، كانت لقاءاتنا في الصين مثمرة وفعالة لاستقطاب الشركات الرقمية والترويج لبيئة الأعمال بالإمارة».

وأضاف لوتاه: «بحثنا تعزيز التعاون مع العديد من المسؤولين الحكوميين وحاضنات ومسرعات الأعمال وأصحاب رأس المال المخاطر والشركات الناشئة الذين يتطلعون إلى بناء علاقات تعاون مع دبي، والتوسع في الإمارة ومنها إلى الأسواق العالمية».

وتابع: «باعتبار الصين من الأسواق ذات الأولوية لنا، فإننا نلعب دوراً أساسياً في جذب شركاتها الرقمية الرائدة عالمياً وتهيئة كل السبل التي تضمن ازدهارها في دبي».

كما نظمت الغرفة خلال جولتها الترويجية مسابقتين للأفكار المبتكرة في كل من «شنغهاي» و«شنجن»، جمعت فيهما أكثر من 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وتم اختيار شركتين ناشئتين رقميتين فائزتين بجائزة قيّمة تشمل زيارة مدفوعة التكاليف للمشاركة في قمة «إكسباند نورث ستار» أكتوبر والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 15-18 أكتوبر المقبل.

وتعتبر قمة «إكسباند نورث ستار دبي»، أكبر حدث عالمي مخصص لأصحاب الشركات الناشئة في المنطقة.