«جمارك دبي» تطور 265 ابتكاراً لتيسير حركة التجارة والإمداد

استقبل مركز الابتكار لدى «جمارك دبي» وفداً من شركة «نخيل العقارية» لإطلاعه على تجربة جمارك دبي في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، دعماً للتقدم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع بدولة الإمارات.

وكان في استقبال الوفد الزائر مدير أول مركز الابتكار، حسين الفردان، وضابط مركز الابتكار، آمنة الفلاسي، فيما ضم الوفد كلاً من: مدير تنفيذي نخيل للهندسة البحرية، المهندس حمدان الفلاسي، ومدير إدارة الهندسة البحرية، حسين خانصاحب، ورئيس قسم العمليات اللوجستية، عبدالعليم حبوس.

وقدم الفردان عرضاً توضيحياً للوفد الزائر حول تجربة الدائرة في تطوير الابتكار، أوضح فيه أن الدائرة طورت 265 ابتكاراً جمركياً، دعمت قدرتها على تيسير حركة التجارة، وتسهيل حركة السياحة والسفر، دعماً للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، كما عززت هذه الابتكارات إمكانات وقدرات الدائرة على حماية المجتمع من خلال تطوير أفضل أنظمة المعاينة والتفتيش الذكية القادرة على التصدي لكل محاولات التهريب، وقد توجت هذه الإنجازات بحصول جمارك دبي على 150 جائزة محلية وإقليمية ودولية في الابتكار.

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على توظيف تقنيات الابتكار الحديثة، لتطوير العمل الجمركي، حيث يتم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأجهزة التعلم الآلية، إضافة إلى البرامج الذكية وتقنيات الواقع الافتراضي في تطوير عمليات التفتيش الجمركي، ولإنجاز كل العمليات الجمركية والارتقاء بمستوى التدريب الجمركي، ما يؤدي إلى تحقق تقدم كبير في قدرة الدائرة على الإنجاز السريع وفائق الجودة في الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين، ويسهم في تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي لزيادة قدرتها على جذب واستقطاب التجارة والاستثمار من كل أنحاء العالم، حيث تشارك الدائرة من خلال هذه الابتكارات مشاركة فاعلة في حماية المجتمع عبر التطوير المستمر لعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي.

وأضافت الدائرة، أخيراً، إلى سجل جوائزها في الابتكار جائزة المؤسسة الأولى على مستوى العالم في مؤشر التصنيف البلاتيني لجوائز الأفكار البريطانية في دورة 2021 – 2022، وجائزة المؤسسة الجمركية الأولى في مجال الابتكار على مستوى العالم 2023، والمؤسسة الأولى في مجال الابتكار على مستوى الدولة والشرق الأوسط 2023.