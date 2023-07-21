الإمارات: إجراءات "أوبك بلس" لدعم سوق النفط الحالية كافية

أكد سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف أوبك بلس لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي، مضيفا أن التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.

وأضاف الوزير لرويترز خلال زيارة لنيودلهي "ما نفعله كاف كما نقول اليوم". وتابع: "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوي مكالمة هاتفية".