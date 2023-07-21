3.81 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» خلال النصف الأول

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري، للنصف الأول من عام 2023، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بنسبة 25%، ليصل إلى 3.811 مليارات درهم. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 23% ليصل إلى 5.782 مليارات درهم. وزاد صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 28% ليصل إلى 2.190 مليار درهم. كما زاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 24% ليصل إلى 7.971 مليارات درهم.

وارتفعت الأرباح التشغيلية، قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 5.421 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع نهاية عام 2022 ليصل إلى 521 مليار درهم.

وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 12% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع نهاية عام 2022 ليصل إلى 272 مليار درهم. بينما استمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة، بلغت 38 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 316 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع نهاية عام 2022، وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 150 مليار درهم، بنهاية شهر يونيو من عام 2023، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.10% «بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.68%»، وهي النسبة الأدنى منذ شهر ديسمبر 2020، في حين تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 98.5٪ مقارنة مع نسبة 93٪ في نهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات عند إضافة الضمانات إلى 150%، مقارنة مع 144% في نهاية ديسمبر 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من عام 2023 التي بلغت 3.811 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 25٪ مقارنة مع الفترة

نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.8٪». وأضاف: «أثمر تركيز البنك على تميّز خدماته نمواً قوياً في قاعدة العملاء، حيث حققت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات، بما في ذلك مصرف الهلال، رقماً قياسياً في النصف الأول من هذا العام من خلال استقطاب 260 ألف عميل جديد من الأفراد، فضلاً عن استقطاب 3500 عميل جديد من المؤسسات والشركات. كما أطلق بنك أبوظبي التجاري مجموعة من المنتجات الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تم فتح نحو 30 ألف حساب رقمي جديد شهرياً، وحققت أعمال البطاقات خلال الربع الثاني أفضل النتائج على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ائتمان جديدة».