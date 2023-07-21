8.1 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال النصف الأول بنمو 65%

أعلن بنك «أبوظبي الأول»، أمس، عن تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات درهم، بنمو 65%، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام.

وأشار البنك في بيان إلى أن إيراداته التشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك الزخم المستدام لمختلف أعمال المجموعة، واستمرار قوة الأعمال القائمة على الرسوم، وارتفاع إيرادات الأعمال المرتبطة بالسوق.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «أبوظبي الأول»، هناء الرستماني: «حققنا نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 8.1 مليارات درهم، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 13.6 مليار درهم، وهو أعلى معدل نحققه خلال فترة نصف عام».

وأضافت: «أسهمت الأسس الراسخة والوضع المالي المتين وإجمالي أصول بنك أبوظبي الأول التي تتجاوز 1.1 تريليون درهم (312 مليار دولار أميركي) في احتلاله مرتبة متقدمة ضمن لائحة أكبر وأقوى البنوك في العالم. كما جاء تصنيفه المشترك (AA-) أو ما يعادله، وتثبيت هذا التصنيف من قبل وكالتي (موديز وستاندرد أند بورز) ليعزز مكانة البنك خلال الدورات الاقتصادية المختلفة».

وقالت الرستماني: «لقد حافظت مختلف قطاعات الأعمال للمجموعة خلال هذه الفترة على زخم أعمال لافت، وحققت نمواً إيجابياً». وأكدت أن «مسيرة نجاح بنك أبوظبي الأول ونموه على مدار أكثر من خمسة عقود تتوافق مع طموحات أبوظبي ودولة الإمارات، وتشكل حافزاً كبيراً لكل العاملين في المجموعة لبذل المزيد من الجهود، وتعزيز مكانتها الفريدة بهدف الاستمرار في تقديم عوائد قوية ومستدامة للمساهمين والعملاء».

من جهته، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، لارس كرامر: «لقد نجح بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6% مع زيادة رأس المال الذي أسهم في رفع معدل حقوق الملكية- الشق الأول ليبلغ 13.6% مع نهاية شهر يوليو 2023».

وأشار كرامر إلى أن «الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44%، وذلك نتيجة تحسن أداء مختلف أعمال المجموعة وزخم أعمالها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، ومواصلة التركيز على تطوير وتعزيز قسم المبيعات. وسجلت الكفاءات التشغيلية تحسناً ملحوظاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.2% مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 32.2% في النصف الأول من عام 2022».