رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم يتجاوز المتوسط العالمي

أفادت نتائج تقرير «تولونا» الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين بأن المقيمين في دولة الإمارات يظهرون رضاً عاماً أعلى عن حياتهم الحالية وتفاؤلاً أكبر بشأن مستقبلهم مقارنة بالمتوسط العالمي. ووجدت الدراسة أن المشاركين في الإمارات أبلغوا عن رضا عام عن الحياة بنسبة 59%، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 47%. وبالمثل، في ما يتعلق بالتفاؤل في المستقبل، أعرب المشاركون في الإمارات عن معدلات بلغت 65%، في حين بلغ المتوسط العالمي 44%.

وأصدرت «تولونا»، المزود العالمي لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والحلول التكنولوجية، النسخة 22 من التقرير الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين، الذي يقدم مدخلاً مثيراً للاهتمام حول المشهد الاستهلاكي المتغير في الشرق الأوسط. وركز التقرير بشكل كبير على سلوك العلامة التجارية المسؤول بيئياً واجتماعياً. وكشفت نتائج البحث أن نسبة كبيرة من المشاركين في الإمارات يعبرون عن تفضيلهم القوي للعلامات التجارية المخلصة والأصيلة والملتزمة بإفادة البيئة والمجتمع.

يشار إلى أن 29% من المجيبين العالميين يحظون بالأولوية للعلامات التجارية المسؤولة اجتماعياً وبيئياً في الإمارات، مقارنة بـ26% من المشاركين العالميين.

ويسلط التقرير الضوء على أن رفض الاستثمار في منتج ما بسبب تأثيره الضار على الاستدامة هو موقف يتبناه 29% في الإمارات مقابل 22% على مستوى العالم. وبالمثل، توقف 25% في الإمارات عن استخدام العلامة التجارية بسبب الأنشطة البيئية والاجتماعية السلبية مقارنة بـ16% على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مدير حسابات المؤسسات ورئيس مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا في «تولونا»، جورج عكاوي: «يتوقع المستهلكون في الشرق الأوسط أن تتماشى العلامات التجارية مع قيمهم وأن تظهر التزاماً حقيقياً بالاستدامة. إنهم يبحثون بنشاط عن علامات تجارية صادقة وأصيلة، ولديها سياسات تفيد البيئة والمجتمع، وتكرس جهودها للحد من استخدام العبوات البلاستيكية والورقية. بالإضافة إلى ذلك، يرغب المستهلكون في الشرق الأوسط في الحصول على منتجات وخدمات تسهم بشكل فعال في إحداث تغييرات بيئية واجتماعية».