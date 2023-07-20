«المركزي» و«النقد الدولي» يبحثان التعاون في التمويل المستدام

بحث محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أمس، في أبوظبي مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية في مجال التمويل المستدام، في مؤتمر الأطراف (cop28) الذي تستضيفه الإمارات قبل نهاية 2023. كما ناقش الجانبان مؤشرات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ومستجدات النظام المالي لدولة الإمارات، في ظل توقعات بأن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2023 على مستوياته الجيدة، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.