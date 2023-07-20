«المالية» تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية في «الدرهم الإلكتروني»

بدأت وزارة المالية، من خلال موقعها الإلكتروني، تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني.

وأكدت الوزارة في بيان أمس، أنه يتعين على من يرغب في استرداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات، الدخول إلى موقع وزارة المالية باستخدام الهوية الرقمية (UAEPASS)، وتقديم طلب الاسترداد مرفقاً به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول.

إلى ذلك، أطلقت الوزارة «مشورة رقمية عامة» على موقعها الإلكتروني، تتعلق بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات، وبدأت هذه المشورة أمس، وتستمر إلى الثاني من أغسطس المقبل.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعبيراً عن أهمية مساهمة المناطق الحرة باقتصاد دولة الإمارات، ودورها الحيوي في تنشيط النمو والتحول الاقتصادي بالدولة، وعلى النطاق العالمي. كما تعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها لتمكين دولة الإمارات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.

ونظراً لتنوع شركات المناطق الحرة في الإمارات، تبرز أهمية ضمان توافق أنشطتها مع أنشطة الأعمال التجارية المعتمدة في المناطق الحرة. وتسعى الوزارة لجمع الملاحظات من الشركات القائمة في المناطق الحرة والأطراف المعنية الأخرى قبل إصدار مزيد من الإيضاحات أو قرارات تنفيذية تحدد نطاق تلك الأنشطة.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات أخرى لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الردود على هذه المشورة. علماً بأنه يجب استلام الردود بحلول الثاني من أغسطس 2023، وستظل هذه الردود سرية ولن يتم نشرها.