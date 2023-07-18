إطلاق برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في شركات «دبي الجنوب»

أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران، من خلال مؤسستها الملحقة «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، التوصل إلى اتفاقية مع «شركة دبي للتأمين» لتوفير برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في جميع الشركات العاملة في «دبي الجنوب»، والمسجلة لدى مؤسسة مدينة دبي للطيران، لافتة إلى أن هذا التأمين سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس المقبل.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيس لـ«دبي الجنوب»، إذ وقع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، والرئيس التنفيذي لـ«شركة دبي للتأمين» عبداللطيف أبوقورة.

وتهدف مؤسسة مدينة دبي للطيران بصفتها سلطة الترخيص والتنظيم للمنطقة الحرة في «دبي الجنوب» إلى تأسيس بيئة عمل محمية للموظفين العاملين في «دبي الجنوب».

وصمم البرنامج لتوفير شبكة لحماية الموظفين في الحالات التي قد لا تتمكن فيها الشركات المرخصة في «دبي الجنوب» من الوفاء بالتزاماتها.

ويغطي التأمين العديد من الجوانب المتنوعة، بما في ذلك الرواتب غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى الوطن لموظفيها أو رفاتهم، والنفقات غير المسددة أو المصروفات غير المسددة. وسيكون البرنامج إلزامياً أيضاً على جميع تأشيرات العمل وتصاريح العمل الجديدة، حيث يجب على الشركات اعتماد هذا النظام لحماية موظفيها، كما سيكون النظام ذاته إلزامياً عند تجديد تأشيرات الإقامة الحالية.

وقال خليفة الزفين: «تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تركز على حماية حقوق الموظفين، والتشجيع على تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية من قبل الشركات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج إلى تعزيز ثقة الشركات المرخصة لدينا بشكل كبير، وتأكيد التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل استثنائية، إضافة إلى حرصنا التام على دعم مكانة دبي التنافسية على الساحة العالمية».

يشار إلى أن «دبي الجنوب» يعد أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل.