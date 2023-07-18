دبي تواصل ريادتها لقطاع فعاليات الأعمال

حققت دبي نجاحاً استثنائياً جديداً في مضمار تعزيز مكانتها العالمية وجهةً مفضلةً لفعاليات الأعمال، وذلك بفوزها خلال النصف الأول من العام الجاري، باستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفيزية، وهو ما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويدعم مساهمتها في النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

ويأتي هذا التميز مع فوز دبي بـ143 عطاء استضافة لفعاليات ستُقام على مدار الأعوام القليلة المقبلة، وبنسبة نمو 44% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إطار جهود مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة، والتعاون المتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين على نطاق عالمي لاستقطاب المزيد من فعاليات الأعمال.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات الجديدة ما يزيد على 90 ألف مشارك وزائر من داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك علماء وخبراء متخصصون في شتى المجالات، إلى جانب التوقعات التي تضع 24 مؤتمراً وفعالية مرتقبة في مقدمة الفعاليات المساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة، فضلاً عن 84 برنامجاً تحفيزياً لموظفي شركات ومؤسسات عاملة في كل من الصين والهند.

وبهذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، نلتزم مواصلة استقطاب فعاليات الأعمال المتخصصة، التي تعزز من نمو مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ونسعى إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، إذ تسهم عروض الاستضافة التي تقدمها دبي، والمدعومة ببنيتها التحتية عالية الاعتمادية، ومرونة مرافقها المناسبة لتنظيم الفعاليات العالمية، وبالخبرات التي تجمعها على مستوى كل القطاعات، بما فيها اقتصاد المعرفة الآخذ في النمو، في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للفعاليات».

وأضاف الخاجة: «تمثل الفعاليات التي فزنا باستضافتها دليلاً ملموساً على مدى قوة أواصر التعاون الوثيقة التي تبنيها دائرة الاقتصاد والسياحة مع الجهات المعنية بالقطاع والشركاء البارزين من القطاعين العام والخاص، والتي تركز على تحديد الفعاليات الكبرى وصولاً إلى النجاح باستضافتها، في حين، يواصل شركاؤنا تأكيد التزامهم التعاون، انطلاقاً من إدراكهم النتائج الإيجابية التي تعود بها استضافة فعاليات الأعمال من خلال جذب أبرز المؤسسات والجهات العالمية إلى الإمارة، واطلاعها على أبرز المستجدات في مجالات اختصاصها».

وستلعب الفعاليات التجارية دوراً رئيساً في تنمية الأعمال والمعرفة، وستسهم في استقطاب المزيد من الزوار، وبما يتناغم مع ما أرسته أجندة دبي الاقتصادية D33 من أهداف طموحة، غايتها تعزيز حركة التجارة، وزيادة نمو القطاعات الرئيسة، ودفع الابتكار والاستدامة على مستوى المشهد الاقتصادي، ترسيخاً لمكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، في حين تركّز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية أيضاً على تحفيز الابتكار لجعل دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف الخاجة: «نثق بأن قطاع فعاليات الأعمال في دبي يشكل محركاً ومساهماً رئيساً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك في ظل المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية خلال العقد المقبل، الأمر الذي سيسهم في توفير المزيد من الخبرات المتخصصة والفرص الجديدة لتنمية الأعمال ونشر المعارف. ومن المتوقع أن تعود الفائدة على القطاع مع استمرار نمو القطاعات والصناعات الرئيسة في دبي».

وتشمل قائمة أبرز الفعاليات التي ستعقد على مدار الأعوام المقبلة: الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومؤتمر 2024 العالمي للمكتبات والمعلومات، والمؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، ومؤتمر مائدة المليون دولار المستديرة 2024، والاجتماع السنوي للرابطة الدولية للعلامات التجارية 2026.

فيما تشتمل برامج السفر التحفيزية لكبرى الشركات العالمية: قمة كاردانو 2023، وبيرفيكت تشاينا 2023 والمؤتمر الدولي السنوي لتحالف الشحن العالمي 2024، ومؤتمر تجارب العلامات التجارية والتجزئة 2024، وفعالية الفريق العالمي لشركة «نو سكين» الرائدة في مجال منتجات العناية بالبشرة 2024.

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مع العديد من الجهات المعنية على مستوى قطاعات الفنادق وشركات الطيران ومنظمي المؤتمرات المتخصصين، وشركات إدارة الوجهات لتعزيز محفظة دبي من العروض المقدمة لاستضافة الفعاليات.

ويستمر «برنامج سفير» في تقديم الدعم اللازم، خصوصاً على مستوى المؤتمرات الرئيسة والاجتماعات التي تنظمها الجمعيات الدولية، لاستقطاب فعاليات أعمال جديدة إلى دبي، وطرح العروض في الفعاليات الدولية من أجل استضافة المؤتمرات، وذلك بالاستفادة من محفظته من الخبراء والقادة في أبرز القطاعات.

أنشطة مكثفة

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، العديد من الأنشطة المكثفة على مدار العام الماضي، ما أسهم في جعل دبي في مقدمة أولويات مخططي الاجتماعات والمديرين التنفيذيين للجمعيات، ما أثمر هذا النجاح خلال النصف الأول من العام. ونظّم الفريق المختص من خلال العمل مع مكاتب الدائرة في الأسواق الرئيسة، وبدعم من الشركاء في فعاليات الأعمال، بعثات ترويجية إلى أوروبا وأم يركا الشمالية والصين، فيما أتاحت بعثات الدراسة الداخلية لمنظمي الاجتماعات من جميع أنحاء العالم فرصة استكشاف إمارة دبي، والتعرف إلى ملامحها عن قرب.