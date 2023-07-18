«سوق دبي الحرة».. الأولى عالمياً

حلّت «سوق دبي الحرة» في مطار دبي الدولي، في المركز الأول عالمياً وفقاً لقائمة أعدها موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصصة في بيانات المطارات والرحلات الجوية.

واستند الموقع في عملية التقييم إلى المطارات التي تتيح أفضل تجربة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن مطار دبي الدولي يُعتبر أحد أكثر المطارات فخامة للسفر عبرها.

وأشار الموقع إلى القائمة الواسعة من تجار التجزئة المعفيين من الرسوم الجمركية في المطار، مضيفاً: «يتيح مطار دبي الدولي، للمسافرين، التسوق في العديد من المتاجر الفاخرة، كما أن سوق دبي الحرة متخصصة أيضاً في المتاجر الإلكترونية التي تقدم صفقات على الهواتف الذكية والكاميرات وغير ذلك كثير من المنتجات».

وبين أنه بالإضافة إلى خيارات التسوق العديدة، يقدم مطار دبي العديد من التجارب الرائعة الأخرى للمسافرين داخل مختلف مرافق المطار. وبحسب القائمة، حل مطار هونغ كونغ في المركز الثاني، تلاه مطار جون إف كينيدي الدولي، فضلاً عن مطاري سنغافورة ولندن في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وأعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 6.33 مليارات درهم (1.74 مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة 78% مقارنة مع عام 2021. وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي الحرة خلال عام 2022، ما يزيد على 17.3 مليون معاملة، بمعدل 46 ألفاً و912 معاملة يومياً، وتم بيع أكثر من 47 ألفاً و302 مليون وحدة سلعية.

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن استقبل أكثر من 66 مليون مسافر.