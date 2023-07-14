مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستقبل أكثر من 3.3 مليون مرتاد خلال النّصف الأول من عام 2023

أبوظبي - وام

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 3 ملايين و334 ألفا و757 مرتاداً بنسبة زيادة بلغت 127% مقارنة بعدد المرتادين في الفترة نفسها من العام الماضي من بينهم 914 ألفا و195 مصلياً، ونحو مليونين و388 ألفا و437 زائراً، منهم مليون و684 ألفا و409 زوار للجامع، و704 آلاف و28 زائراً قصدوا مركز الزوار وسوق الجامع، واستفادوا من أفضل الخدمات التي يقدمها، الأمر الذي شكل لهم تجربة متميزة ومتجددة ومتنوعة، في حين بلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 32,125 مستخدمًا.

وبلغت نسبة الزوار من داخل الدولة 19%، في حين بلغت نسبتهم من خارجها 81%، ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها الجامع كأبرز الوجهات العالمية التي تستقبل الملايين من الزوار سنوياً في حين زار مكتبة الجامع 1,104 زوار ووصل عدد المركبات التي أقلت المرتادين إلى الجامع إلى 757,026 مركبة.

و تعزز هذه الأرقام الإنجازات العالمية المتقدمة التي حققها الجامع ضمن أبرز وأفضل مناطق الجذب السياحي في العالم، وذلك حسب تقييم موقع "تريب أدفايزر" المتخصص في شؤون السفر والسياحة عن عام 2022.

ووفق التقييم جاء الجامع في المركز الأول ضمن فئة "أبرز خمس وعشرين منطقة جذب للسياح في الشرق الأوسط"، والمركز الرابع عالمياً ضمن فئة "أبرز خمس وعشرين منطقة جذب للسياح"، والمركز التاسع عالمياً ضمن فئة "أبرز خمسة وعشرين معلماً يقدم جولات ثقافية وتاريخية".

وبلغ عدد حجوزات الوفود الرسمية في النصف الأول من العام الحالي 648 حجزاً، التحق بها 10,979 شخصاً، في حين زار الجامع 167 وفداً رفيع المستوى، تضمنت زيارات 10 رؤساء دول، و3 نواب رؤساء دول، ورئيسي وزراء، و6 رؤساء برلمانات، و36 وزيراً، و4 نواب وزراء، و19 سفيراً وقنصلاً، و87 زيارة لوفود رسمية من جهات مختلفة.

اطلعت جميع الوفود على رسالة الجامع الداعية للتسامح والتواصل الحضاري وشاهدوا جماليات عمارته الإسلامية الفريدة، وما يقدم لمرتاديه من تجارب فريدة وخدمات بمعايير عالمية.

وعزز مركز جامع الشيخ زايد الكبير من خلال جولاته الثقافية، رسالة الجامع الحضارية في نشر قيم التسامح، النابعة من تعاليم الدّين الإسلامي الحنيف حيث قدم أخصائيو الجولات الثقافية لدى المركز 2,637 جولة ثقافية انضم إليها 37,402 زائر من مختلف أنحاء العالم.

وعزز المركز أيضا دوره الثقافي في إبراز الثقافة الإسلامية والتعريف بالموروث الثقافي المحلي، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الدينية والثقافية بحلة جديدة غير مسبوقة.

وساهمت هذه البرامج في استقطاب أكثر من 1365 زائراً خلال النصف الأول من هذا العام، ومن بينها برنامج جسور، وبرنامج (المهتدون الجدد)، وفعاليات الممشى الرياضي، والقافلة الوردية، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني.

وشهد يوم 21 أبريل 2023 أعلى عدد من المصلين في يوم واحد بعدما أدى الصلوات في الجامع 63,919 مصلياً، وبالنسبة لأعلى عدد مصلين لصلاة الجمعة فقد شهد 30 يونيو أداء 12,176 مصلياً شعائر صلاة الجمعة في رحاب الجامع ومن حيث عدد الزوار، فقد شهد يوم 22 أبريل الماضي الموافق لثاني أيام عيد الفطر العدد الأعلى للزوار وبلغ 33,682 زائراً، في حين زار الجامع 5,410 زوار يوم 21 يونيو، وهو العدد الأقل للزوار في يوم واحد.

و من حيث ترتيب الدول التي زار رعاياها الجامع حلت الهند أولاً بواقع 393,566 زائراً، وروسيا ثانياً بـ 130,023 زائراً، والصين ثالثاً بـ 99,277 زائراً، والولايات المتحدة الأمريكية رابعاً بـ 92,364 زائراً، وألمانيا خامساً بـ 76,857 زائراً، وإيطاليا سادساً بـ 61,330 زائراً، وفرنسا سابعاً بـ 53,996 زائراً، وإسرائيل ثامناً بـ 53,974 زائراً، وباكستان تاسعاً بـ 47,640 زائراً، والمملكة المتحدة عاشراً بـ 45,790 زائراً.

رمضان الخير.. مبادرات خلاقة وعطاء مستمر.

وخلال شهر رمضان المبارك 1444 شهد المركز توافد أعداد غير مسبوقة من المصلين والزوار وبلغ إجمالي عدد مرتادي الجامع 852,714 مرتاداً بين مصلٍ وزائر خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، وبلغ عدد المصلين الذين أدوا الصلوات في رحاب الجامع خلال شهر رمضان والعيد 452,047 مصليًا، منهم 122,449 مؤديًا لصلاة العشاء والتراويح، و180,896 مؤديًا لصلاة التهجد، وشهد الجامع في ليلة 27 رمضان حضورًا هو الأعلى في تاريخ الجامع من حيث أعداد المصلين، إذ أحيا الليلة 60,310 مصلين.

يذكر أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحرص على تقديم كافة التسهيلات للمصلين والزوار للوصول للجامع والاطلاع على مختلف مرافقه وأروقته وتفاصيله المعمارية الفريدة، باعتباره واحداً من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و يزخر الجامع بالعديد من الفنون، فضلًا عن دوره ورسالته التي تدعو إلى الانفتاح على ثقافات العالم، وهو ما يتجسّد في بنائه وما يتضمنه من أعمال فنية تجمع الحضارات في مكان واحد.

أبوظبي في 14 يوليو /وام/ استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، 3 ملايين و334 ألفا و757 مرتاداً، بنسبة زيادة بلغت 127% مقارنة مع عدد المرتادين في نفس الفترة من العام الماضي، من بينهم 914 ألفا و195 مصلياً، ونحو مليونين و388 ألفا و437 زائراً، منهم مليونا و684 ألفا و409 زائرًا للجامع، و704 آلاف و28 زائراً قصدوا مركز الزوار وسوق الجامع، واستفادوا من أفضل الخدمات التي يقدمها، الأمر الذي شكل لهم تجربة متميزة ومتجددة ومتنوعة، في حين بلغ عدد مستخدمي الممشى الرياضي 32 ألفا و125 مستخدمًا.

وبلغت نسبة الزوار من داخل الدولة 19%، في حين بلغت نسبة الزوار من خارج الدولة 81%، ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها الجامع كأبرز الوجهات العالمية التي تستقبل الملايين من الزوار سنوياً، فيما زار مكتبة الجامع 1104 زوار، ووصل عدد المركبات التي أقلت المرتادين إلى الجامع إلى 757 ألفا و26 مركبة.

وتعزز هذه الأرقام الإنجازات العالمية المتقدمة التي حققها الجامع ضمن أبرز وأفضل مناطق الجذب السياحي في العالم، وذلك بحسب تقييم موقع "تريب أدفايزر" المتخصص في شؤون السفر والسياحة عن عام 2022م. ووفق التقييم جاء الجامع في المركز الأول ضمن فئة "أبرز 25 منطقة جذب للسياح في الشرق الأوسط"، وفي المركز الرابع عالمياً ضمن فئة "أبرز 25 منطقة جذب للسياح"، والمركز التاسع عالمياً ضمن فئة "أبرز 25 معلماً يقدم جولات ثقافية وتاريخية".

وبلغ عدد حجوزات الوفود الرسمية في النصف الأول من العام الحالي 648 حجزاً، التحق بها 10 آلاف 979 شخصاً، في حين زار الجامع 167 وفداً رفيع المستوى، وتضمنذلك زيارات 10 رؤساء دول، و3 نواب رؤساء دول، ورئيسي وزراء، و6 رؤساء برلمانات، و36 وزيراً، و4 نواب وزراء، و19 سفيراً وقنصلاً، و87 زيارة لوفود رسمية من جهات مختلفة؛ حيث اطلعت جميع الوفود على رسالة الجامع الداعية إلى التسامح والتواصل الحضاري، وعلى جماليات عمارته الإسلامية الفريدة، وما يقدمه لمرتاديه من تجارب فريدة وخدمات بمعايير عالمية.

وعزز مركز جامع الشيخ زايد الكبير من خلال جولاته الثقافية، رسالة الجامع الحضارية في نشر قيم التسامح، النابعة من تعاليم الدّين الإسلامي الحنيف، حيث قدم أخصائيو الجولات الثقافية في المركز 2637 جولة ثقافية انضم إليها 37 ألفا و402 زائرًا، من مختلف أنحاء العالم.

وعزز المركز دوره الثقافي في إبراز الثقافة الإسلامية والتعريف بالموروث الثقافي المحلي، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الدينية والثقافية بحلة جديدة غير مسبوقة، وساهمت هذه البرامج في استقطاب أكثر من 1365 زائراً خلال النصف الأول من هذا العام، ومنها برنامج جسور، وبرنامج "المهتدون الجدد"، وفعاليات الممشى الرياضي، والقافلة الوردية، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني.

وشهد يوم 21 أبريل 2023 أعلى عدد من المصلين في يوم واحد، حيث أدى الصلوات في الجامع 63 ألفا و919 مصلياً، بينما تمّ تسجيل أعلى عدد مصلين لصلاة الجمعة بتاريخ 30 يونيو، حيث أدى 12 ألفا و176 مصلياً شعائر صلاة الجمعة في رحاب الجامع. أما من حيث عدد الزوار، فشهد يوم 22 أبريل الذي وافق ثاني أيام عيد الفطر، العدد الأعلى للزوار، حيث بلغ عددهم 33 ألفا و682 زائراً، في حين زار الجامع 5410 زوار يوم 21 يونيو، وهو العدد الأقل من الزوار في يوم واحد.

ومن حيث ترتيب الدول التي زارت رعاياها الجامع، جاءت الهند أولاً بواقع 393 ألفا و566 زائراً، وروسيا ثانياً بـ 130 ألفا و23 زائراً، والصين ثالثاً بـ 99 ألفا 277 زائراً، والولايات المتحدة الأمريكية رابعاً بـ 92 ألفا و364 زائراً، وألمانيا خامساً بـ 76 ألفا و857 زائراً، وإيطاليا سادساً بـ 61 ألفا و330 زائراً، وفرنسا سابعاً بـ 53 ألفا و996 زائراً، وإسرائيل ثامناً بـ 53 ألفا و974 زائراً، وباكستان تاسعاً بـ 47 ألفا و640 زائراً، والمملكة المتحدة عاشراً بـ 45 ألفا و790 زائراً.

- رمضان الخير.. مبادرات خلاقة وعطاء مستمر

وخلال شهر رمضان المبارك 1444 شهد المركز توافد أعداد غير مسبوقة من المصلين والزوار، حيث بلغ إجمالي عدد مرتادي الجامع 852 ألفا و714 مرتاداً بين مصلٍ وزائر خلال الشهر الفضيل وإجازة عيد الفطر، وبلغ عدد المصلين الذين أدوا الصلوات في رحاب الجامع خلال شهر رمضان والعيد 452 ألفا و47 مصليًا، منهم 122 ألفا و449 مؤديًا لصلاة العشاء والتراويح، و180 ألفا و896 مؤديًا لصلاة التهجد، وشهد الجامع في ليلة 27 رمضان حضورًا هو الأعلى في تاريخه من حيث أعداد المصلين، إذ أحيا الليلة 60 ألفا و310 مصلين.

يذكر أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحرص على تقديم كافة التسهيلات للمصلين والزوار للوصول إلى الجامع والاطلاع على مختلف مرافقه وأروقته وتفاصيله المعمارية الفريدة، باعتباره واحداً من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يزخر الجامع بالعديد من الفنون، فضلًا عن دوره ورسالته التي تدعو إلى الانفتاح على ثقافات العالم، وهو ما يتجسّد في بنائه وما يتضمنه من أعمال فنية تجمع الحضارات في مكان واحد.