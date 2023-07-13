غرف دبي تطبق «المتسوق السري» لتطوير خدمة المتعاملين في القطاع الخاص

أعلنت غرف دبي عن إطلاق برنامج الخدمة المتميزة الذي يعتبر مبادرة نوعية جديدة تستهدف تعزيز ثقافة خدمة العملاء الاستثنائية، وإثراء تجاربهم وتحسين ممارسات القطاع الخاص والارتقاء بأدائهم في مجال خدمة المتعاملين.

وأكدت في بيان أمس، أن برنامج الخدمة المتميزة يقيم تجربة وخدمة المتعاملين في القطاع الخاص من خلال تقارير «المتسوق السري»، ويعتبر خطوة متقدمة لمواكبة رؤية دبي الاستشرافية في تعزيز تجارب العملاء وتطوير ممارسات مجتمع الأعمال.

وتم تصميم برنامج الخدمة المتميزة للترويج للشركات المتميزة، وتقدير مساهماتها في تعزيز ودعم مسيرة دبي نحو المستقبل من خلال توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، حيث سيتم تقدير جهود الشركات المتميزة في خدمة المتعاملين.

وتتضمن فئات التقييم: فئة أداء العلامة التجارية، وفئة أداء الفرع التجاري، حيث ستتلقى الشركات المسجلة في البرنامج زيارات مفاجئة من المتسوق السري، وتستقبل تقارير تقييمية خلال كل ربع من العام.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «برنامج الخدمة المتميزة يعتبر نقلة نوعية في جهودنا لغرس ثقافة العمل المؤسسي المتميز ضمن استراتيجيات شركات القطاع الخاص في إمارة دبي، وتطوير أدائها بما ينسجم مع رؤية دبي وخططها الطموحة لصناعة مستقبل الأعمال، وإثراء تجارب العملاء».

ولفت إلى أن «الهدف من عمليات (المتسوق السري) هو الحرص على التطوير المستمر لخدمات الشركات التي تتميز وتتفوق في خدمة متعامليها، وتسهم في تعزيز سمعة علامتها التجارية، وتطور قدرتها في المحافظة على متعامليها رغم التحديات المتنامية»، معتبراً أن خدمة العملاء ركيزة أساسية لنجاح الشركات وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.

وأضاف الغرير: «يتميز برنامجنا بكونه الوحيد في العالم الذي يمزج بين الزيارات الشخصية لفروع ومقار شركات القطاع الخاص من خلال المتسوق السري، وبين تقييم الخدمات الإلكترونية المتنوعة بشكل افتراضي. ويسعدنا أن نكون من أوائل الجهات التي تعتمد هذا المفهوم المبتكر في تقييم خدمات المتعاملين لأن أولويتنا خدمة دبي والارتقاء بسمعة مجتمع أعمالها».

وينبغي على الشركات الالتزام بأعلى معايير أخلاقيات الأعمال وممارسات التميز في خدمة العملاء، وتطوير هذه الثقافة على مستوى الموظفين والخدمات والمتعاملين. وتحصل الشركات المشاركة في البرنامج على تقارير فصلية من المتسوق السري تحدد نقاط القوة وجوانب التحسين والتطوير في الخدمات والعلامة التجارية.

ويغطي البرنامج قطاعات متعددة منها مراكز التسوق وقطاع الترفيه والضيافة، وتجار التجزئة المتخصصين، وقطاعا الصحة والرفاهية والهايبرماركت وتجار الأزياء، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وقطاع الخدمات.

ويتم تقييم الشركات التي تتقدم للمشاركة في البرنامج في معايير اعتُمدت وفق أفضل الممارسات العالمية، وتشمل شكل ومظهر فرع الشركة، والسلامة والصحة والرفاهية، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتوصيل الخدمة، وآلية دفع وتسديد المعاملات، والخدمات التي تستهدف أصحاب الهمم، وقياس سعادة المتعاملين، والإضافة النوعية للخدمات المقدمة من ضمنها التواجد والحضور الرقمي.

• البرنامج يروج للشركات المتميزة ومساهماتها في تعزيز ودعم مسيرة دبي نحو المستقبل.