"أغذية" تعلن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات بقيمة 54 مليون دولار

أعلنت مجموعة أغذية، إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات "أغذية فنتشرز"، والذي يهدف لتوسيع قدرات المجموعة على الابتكار، وتوليد قيمة متبادلة مع الشركات الناشئة، وضمان استمرارها في تأمين مصادر للنمو وتعزيز الربحية في كل من الأسواق الحالية والمستقبلية.

وستتم إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة "تاتشداون فنتشرز-Touchdown Ventures "، الرائدة عالمياً في تأسيس وتشغيل برامج صناديق رأس المال الاستثماري للشركات الكبرى، والتي تضم ضمن محفظتها أكثر من 100 مشروع استثماري مكتمل حتى الآن، وبتمويل مشترك من مجموعة أغذية، و"القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وسيساهم الصندوق الذي يعتمد على خبرة "أغذية" العريقة والتي تمتد على مدى أربعة عقود، في إنشاء برنامجٍ لمساعدة أفضل رواد الأعمال المميزين في مجال الأغذية، لتوسيع نطاق عملياتهم وتسريع تطوير منتجاتهم واعتمادهم في الأسواق، من خلال تبادل الخبرات وتنويع شبكات التوزيع المختلفة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنمية مجالات التسويق وتطوير العلاقات الراسخة مع العملاء.

وتتركز مهمة Touchdown Ventures في الاستفادة من شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة، وعلاقاتها المتعددة في قطاع رأس المال الاستثماري، والحاضنات، والمسرعات، لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في المراحل المبكرة من التأسيس والنمو، وتقديم فرص استثمارية فريدة لمجموعة أغذية في الأسواق التي تستهدف دخولها.

وسيقوم الصندوق بمراجعة مقترحات الاستثمار المطروحة بغض النظر عن مراحلها، حيث سيتم الاستثمار بشكل أساسي في الشركات التي تحقق نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بما يتماشى مع استراتيجيات مجموعة أغذية لتطوير الأسواق والمنتجات.

وستركز الاستثمارات على العلامات التجارية، وفئات المنتجات، والحلول التي من شأنها تطوير محفظة المجموعة وزيادة الكفاءة، فعلى سبيل المثال سيتم التركيز على العلامات التجارية العاملة ضمن قطاع الوجبات الخفيفة، والشركات الناشئة العامة في مجال تكنولوجيا المكونات؛ وتشمل الاستثمارات المستهدفة، الشركات التي ستساهم في نمو قطاع الوجبات الخفيفة والمشروبات، والمياه ذات الخصائص الوظيفية والفوائد المتنوعة بالإضافة إلى دورها في الترطيب، والبروتينات والمكملات البديلة، وحلول الاستدامة في الزراعة والتعبئة والتغليف، إلى جانب حلول التجارة الإلكترونية لصناعة الأغذية والمشروبات، وقطاعات تطوير القدرات ذات الصلة بسلسلة القيمة لمجموعة أغذية.

وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: يعد الابتكار أحد العناصر الأساسية والمهمة لمجموعة أغذية، ويلعب دوراً رئيسياً في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الريادة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025، وجاء إطلاق صندوق لرأس المال الاستثماري للشركات بالتزامن مع مبادرات البحث والتطوير الداخلية في المجموعة، ليمكننا من الوصول إلى التقنيات المتطورة، والاطلاع على أحدث الرؤى السوقية من مختلف رواد الأعمال، الأمر الذي من شأنه تعزيز النمو في المستقبل، وزيادة قدرتنا على تلبية احتياجات المستهلكين في مناطق عملنا المتعددة، وستقدم أغذية خبرتها العريضة في مجال المنتجات والأسواق والتوزيع إلى رواد الأعمال، لدعمهم في على تحقيق المزيد من النجاح.

من جانبه قال سكوت لينيت، رئيس وأحد مؤسسي شركة Ventures Touchdown: نؤمن أن رواد الأعمال - على مستوى العالم - سوف يتأثرون إيجابياً بثقافة التعاون والدعم التي تنتهجها مجموعة أغذية، كما أن فريق أغذية لديه الكثير ليقدمه لرواد الأعمال المبتكرين في مجال الأغذية والمشروبات، وذلك لتحقيق الاستفادة من شبكة التوزيع القوية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو العمل بشكل تعاوني للاستفادة من خبرتها في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.