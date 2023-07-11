«غلوبال فلورين كيميكال» يستثمر مليار درهم لتوسعة منشأته في«كيزاد مصفح»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – «مجموعة كيزاد»، عن توقيع اتفاقية مع مصنع غلوبال فلورين كيميكال (GFCF)، الذي يُعد من أكبر الشركات التي تتخذ من «كيزاد» مقراً لها، لتطوير منشأته الثانية في «كيزاد مصفح»، ومضاعفة قدرته الإنتاجية ثلاث مرات.

وأفاد بيان بأن المصنع يعتزم استثمار أكثر من مليار درهم، لتوسعة منشأته الحالية في «كيزاد مصفح» بإضافة 120 ألف متر مربع أخرى إلى مساحته الحالية البالغة 100 ألف متر مربع، مستفيداً من إمكانات وفرص التوسع والنمو الكبيرة التي توفرها «كيزاد» للشركات على أراضيها.

ويسعى المصنع من خلال هذا التوسع إلى تعزيز قائمة منتجاته بإضافة أربعة منتجات كيميائية جديدة مع افتتاح المرحلة الثانية من المصنع، في خطوة مهمة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد دائري، بحيث ستكون المرحلة الثانية من المصنع قادرة على توفير المواد الخام للمبردات عالية الجودة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي.

وتسلط الاتفاقية الضوء على التزام الوزارة بتمكين توطين الصناعات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، تماشياً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»؛ كما تؤكد على اتخاذ الخطوات الملموسة لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ودفع التنمية الصناعية المستدامة بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف «COP28»، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي: «تسلط الاتفاقية الضوء على فرص التوسع المتاحة لجميع المنشآت داخل مجموعة كيزاد، وتُقدم قيمة مضافة كبيرة لقطاع الصناعة في دولة الإمارات، تماشياً مع رؤية القيادة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مصنع غلوبال فلورين كيميكال»، هاوجين شي: «تسهل البنية التحتية المتطورة في كيزاد الوصول إلى أسواقنا الاستراتيجية في المنطقة وخارجها عبر ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي».

يُذكر أن شركة «مصنع غلوبال فلورين كيميكال» تأسست عام 2020 كمشروع مشترك متخصص في تصنيع وتوريد المبردات بقدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف طن، ويعمل بالشركة حالياً 200 موظف.