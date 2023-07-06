«كارفور» تستهدف توظيف 2500 إماراتي بحلول 2026

أعلنت «كارفور»، التي تملكها وتديرها «شركة ماجد الفطيم»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGMA)، بهدف تمكين المواطنين الإماراتيين ممن يعملون في قطاع التجزئة، في وقت ستوفر فيه «أكاديمية سوق أبوظبي العالمي» الدعم لـ«كارفور» في تحقيق هدفها المتمثل في توظيف 2500 إماراتي ضمن قائمة الوظائف المتعددة المتاحة لديها.

وأفاد بيان بأن هذه الشراكة تندرج تحت مظلة برنامج «مسارات» من «كارفور»، وتسعى إلى تعزيز المواهب الإماراتية في القطاع الخاص، ودفع الفرص الوظيفية والمهنية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وسيتيح هذا التعاون الفرصة أمام أكثر من 400 إماراتي من عائلة «كارفور» للانطلاق في مسيرتهم المهنية من خلال البرامج والدورات المنظمة التي تقدمها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالاستفادة من الخبرة الواسعة لمجموعة من الخبراء الدوليين.

ويكمن الهدف الأساسي لمذكرة التفاهم، التي تم إبرامها تحت إشراف هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، في إنشاء مركز للتميّز التعليمي يركز على رعاية المواهب، وتمكين الأفراد، وتوفير وظائف مستدامة طويلة الأجل في القطاع الخاص.

دورات استراتيجية

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج يوليو الجاري، من خلال سلسلة دورات استراتيجية مصممة خصيصاً للإدارات الفردية، مثل العاملين في الخطوط الأمامية والشؤون المالية والإدارية، والتي تتمحور حول أربع ركائز استراتيجية محددة.

وتشمل هذه الدورات برامج تدريب للقوى العاملة التي تتمتع بمهارات عالية، وبرامج التنمية الوطنية التي تهدف إلى استقطاب والاحتفاظ بالمواهب الوطنية، وتعزيز المهارات الوطنية الحالية والجديدة من خلال مركز الوظائف المالية، والتعاون لإطلاق برامج جديدة للتعلم المستمر داخل «كارفور».

تمكين المواهب

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «كارفور» في دول مجلس التعاون الخليجي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، برناردو بيرلويرو: «يمثل تمكين ودعم المواهب والكفاءات الوطنية أولوية أساسية لنا لتحقيق النجاح والتميّز، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لبناء الجيل التالي من قادة وروّاد القطاع».

وأضاف: «تشكل هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي خطوة بارزة في إطار استراتيجيتنا الطموحة على مستوى توطين الوظائف، حيث نواصل جهودنا الداعمة ومساهمتنا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار وتطور دولة الإمارات».

وتابع: «تفخر (ماجد الفطيم) بمكانتها كشريك عربي موثوق يعمل من أجل تطور ورخاء منطقتنا العربية، ونحن ملتزمون بشكلٍ كامل بمواصلة الاستثمار في الوظائف، الأمر الذي يتناغم ويتكامل مع جهودنا لتحقيق النمو والتطور على مستوى هذا القطاع».

النمو الوظيفي

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي: «تمثل هذه الشراكة، خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو الوظيفي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات». وأضاف: «من خلال تعاوننا وجهودنا المشتركة، سنعمل على توفير برامج التدريب المصممة خصيصاً لتوفير فرص جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر تمكين ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للمهنيين من المواطنين الإماراتيين. كما نسعى إلى الإسهام في تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتمكينها بالأدوات اللازمة وتطوير إمكاناتها لضمان قدرتها على مواكبة عملية التغيير والتجديد والتحول المتواصلة التي تشهدها دولة الإمارات».

2500 إماراتي

وتعكس الشراكة دور «شركة ماجد الفطيم» ومكانتها كإحدى الشركات المفضلة كمكان للعمل، إضافة إلى التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي باعتماد وتقديم أعلى المعايير في مجالات التعليم المالي والتجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن خلال هذا التعاون، ستوفر «أكاديمية سوق أبوظبي العالمي»، الدعم لـ«كارفور» في تحقيق هدفها المتمثل في توظيف 2500 إماراتي ضمن قائمة الوظائف المتعددة المتاحة لديها. كما تجدر الإشارة إلى أن «كارفور» وظفت 1000 إماراتي منذ عام 2021، الأمر الذي يندرج في إطار خططها لاستقبال واحتضان 2500 موظف بحلول عام 2026. من جانبها، نجحت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، منذ إطلاق أجندة التنمية الوطنية في عام 2018، في إدخال وتوظيف أكثر من 1500 مواطن إماراتي في القطاع الخاص، كما عملت على توفير فرص عمل مستدامة طويلة الأجل للمواهب المحلية.

■ أكاديمية سوق أبوظبي العالمي نجحت في إدخال وتوظيف أكثر من 1500 مواطن في القطاع الخاص.