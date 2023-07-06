«ميرسك» العالمية تختار دبي مقراً لأول مخزن تبريد لها في الإمارات

افتتحت مجموعة «ميرسك» العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية المتكاملة، ثالث مرافقها المخصّصة للتخزين والتوزيع، الذي يُعدّ أول مخزن تبريد لها في دولة الإمارات، حيث اختارت مخزنها الجديد في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم».

ويمتاز المرفق الجديد، الذي يمتدّ على مساحة 13 ألف متر مربّع، بموقعه الاستراتيجي الذي يربطه بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالطرق الرئيسة، وبشبكة السكك الحديدية عن طريق محطة الشحن التابعة لشركة الاتحاد للقطارات.

وقال العضو المنتدب لمجموعة «ميرسك» في دولة الإمارات وعُمان وقطر، كريستوفر كوك، إن «دولة الإمارات تشهد نمواً متزايداً في الطلب على المنتجات سريعة التلف، التي تستوجب التخزين في مستودعات مبرّدة، ويُعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع والقطاع السياحي القوي الذي يسهم في زيادة الطلب على مجموعة خاصّة من الأطعمة التي تتطلب التخزين الآمن للحفاظ على سلامتها».

وأضاف: «انطلاقاً من هدف (ميرسك) للارتقاء بحياة الجميع عبر ربط الدول ببعضها البعض، وجدنا الفرصة لتحقيق هذا الهدف عبر افتتاح مخزن تبريد جديد في دولة الإمارات يتيح لنا الحفاظ على سلامة المواد سريعة التلف وتوفيرها للمستخدم النهائي، مستفيدين بذلك من حلولنا المتكاملة ضمن سلسلة التبريد التي نوفرها للعملاء من دون انقطاع».

من جهته، قال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم - القطاع الصناعي»، سعود أبوالشوارب، إن «افتتاح مخزن التبريد التابع لمجموعة (ميرسك) يأتي تأكيداً على ما تملكه دبي من قدرات صناعية ولوجستية تجعل منها وجهة عالمية بارزة للخدمات اللوجستية، وذلك بفضل أطرها التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال وموقعها الجغرافي الاستراتيجي».

وأضاف أبوالشوارب، أن «مدينة دبي الصناعية تقدّم حلولاً لوجستية تسهم في دعم القطاع الصناعي المحلي والارتقاء المستمرّ به، وذلك من خلال بنيتها التحتية المتطورة التي تلبي مختلف الاحتياجات ومناطقها الصناعية المتخصّصة وشبكة النقل الواسعة التي تربطها بعملائها وشراكاتها الاستراتيجية القائمة مع أبرز الجهات الحكومية».